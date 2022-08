A 25 años de su último trabajo como director, el actor Johnny Depp se prepara para dirigir un film sobre el pintor italiano Amadeo Modigliani que producirá junto a Al Pacino y Barry Navidi. Un cuarto de siglo después de haber debutado como director en El guerrero, que también encabezó junto a Marlon Brando en 1997, Depp se pondrá detrás de cámara para abordar la historia del artista basada en la obra de Dennis McIntyre.



"Me siento increíblemente honrado de llevar a la pantalla su vida", dijo Depp en declaraciones recogidas por el sitio especializado The Hollywood Reporter. "Fue una vida de grandes dificultades, pero finalmente un triunfo, una historia universalmente humana con la que todos los espectadores pueden identificarse", agregó.



La película, cuya producción comenzaría en la primavera europea de 2023, es el segundo proyecto laboral del actor luego del juicio mediático por difamación que lo enfrentó a su ex Amber Heard, quien lo había acusado por violencia de género. Hace una semana trascendieron las primeras imágenes del actor como Luis XV en el film Jeanne du Barry que comenzó a rodarse en Francia a finales de julio, dirigida y protagonizada por la francesa Maïwenn Le Besco.



Además, la película sobre el artista italiano marca la próxima colaboración entre Pacino y Navidi quienes anteriormente trabajaron juntos en títulos como El mercader de Venecia y Salomé. "Al me presentó la obra de Modigliani hace muchos años y me enamoré instantáneamente", dijo Navidi.