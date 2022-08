Entidades de consumidores advirtieron sobre deficiencias en los anuncios de quitas de subsidios en luz, gas y agua. Plantean que la segmentación tal cual fue anunciada no fue tratada en audiencia pública y que el criterio de ingresos que adoptó el formulario es limitado porque no tiene en cuenta las condiciones de gasto de los hogares. Aseguran que la quita total de subsidios para comercios y consorcios es toda una novedad y anticipan que el tope de consumo según cada categoría en gas natural puede generar incentivos inversos.

Audiencia

Claudio Boada, de la Unión de Usuarios y Consumidores, recuerda que "en la audiencia pública que tuvo lugar a mediados de mayo se discutió una quita total de subsidios para aquellas personas con un ingreso superior a los 350 mil pesos. Eso impactaría sobre el 10 por ciento de la población, decían. Ahora no es ingreso individual sino familiar, es decir que afecta directamente a los sectores medios. Tanto ese cambio como los nuevos topes no fueron analizados en la audiencia pública. En agua, ni siquiera se habló de segmentación".

"Ni gas ni luz ni agua están autorizados para tener nuevos aumentos porque no se realizaron las audiencias públicas. Los precios mayoristas, si bien son precios libres, cuando se trasladan a las boletas modifican la relación de consumo en el servicio público y por lo tanto se deben evaluar en audiencia pública. Hay varios fallos de jurisprudencia en ese sentido", acotó Osvaldo Bassano, de Adduc.

El registro



"Con el formulario de segmentación pasamos a que los 350 mil pesos son por grupo familiar, no por individuo, con lo cual entraría alrededor del 30 por ciento de la población. El gran problema acá es que se analizan ingresos pero no gastos, o sea que no es un verdadero estudio socioeconómico. Si sos inquilino, si tenés una enfermedad crónica, si tenés varios hijos en edad escolar, no se tiene en cuenta", dice Boada.

"Por otro lado, las entidades de consumidores pedimos que el registro tenga un carácter dinámico, pero hasta ahora eso no parece ser así. Tanto para los usuarios que todavía no se anotaron, como para las personas que se quedan sin trabajo, se mudan o lo que sea, la información en el registro no impacta al mes siguiente, sino que el Gobierno parece establecer un esquema de cortes, el primero fue a fines de julio, pero el próximo no se sabe cuándo es. Es decir, si bien el registro está abierto, no está claro que la evaluación de esa información sea mensual. Esta desinformación se produce porque todo parte de las declaraciones de los funcionarios, desde que se fue Martín Guzmán hubo apenas una resolución formal que estableció los precios del gas en boca de pozo para distribuidoras", agrega Boada.



Pedro Bussetti, de Deuco, sostiene que "hay 5 millones de usuarios que todavía no se inscribieron en el registro. Es muy riesgoso quitar el subsidio directamente en estos casos, porque hay muchos motivos para no haber presentado la declaración jurada, como por ejemplo no manejar la tecnología o estar lejos de los centros urbanos".

Nuevas quitas

"Al parecer, la segmentación también incluye a la tarifa general, es decir, a comercios y consorcios, lo cual es opuesto a lo que los mismos funcionarios nos dijeron semanas atrás. Esta medida va a tener impacto sobre las expensas", indica Boada.

En relación a los topes de consumo en luz, "el criterio no tiene en cuenta que hay numerosos barrios que son electrointensivos y que además son vulnerables. Hay lugares en La Matanza o José C. Paz que no tienen cloacas ni instalación de gas. Y la tarifa social no abarca a todos estos casos. Pensemos en una persona que gana algo más de 100 mil pesos por mes, que alquila una casa a medio construir, con poca hermeticidad, electrodomésticos viejos y que no tiene gas. En estos casos, el tope de 400kw/h mensuales es muy bajo", agrega Boada.

En el caso del gas, dice Boada, "es razonable tener cuenta condiciones climáticas y las curvas de consumo de cada lugar, pero se parte de una premisa equivocada, porque se necesita una inversión inicial de dinero para hacer un uso responsable del recurso. Además, el esquema elegido es malo, puesto que si un hogar está en el límite de una categoría, le puede convenir consumir más para ingresar a la siguiente y estar por debajo del umbral de la nueva categoría".

Bussetti calcula que "la puesta en vigencia del tope de 400kw/h va a producir en el área de Edenor y Edesur aumentos en el segmento de ingresos medios de entre el 46 y 129 por ciento. En gas natural, el aumento también va a ser importante para estos sectores".