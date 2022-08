La abogada de los familiares de víctimas del ARA San Juan, Valeria Carrerras, pidió la nulidad del sobreseimiento del expresidente Mauricio Macri en la causa por espionaje.



"Es un precedente muy peligroso para la democracia", aseguró en Aquí, Allá y en Todas Partes.

Según Carreras, la justificación de los magistrados para el espionaje se construyó sobre la denuncia de testigos que proporcionó el propio Mauricio Macri, y que declararon que el expresidente fue amenazado. "Se olvidaron de decir que las amenazas fueron por redes sociales, lo cual era muy habitual", objetó la abogada.

En la misma línea, Carreras también señaló que los jueces asignados no eran imparciales. La causa por espionaje ilegal recayó en la Cámara Federal porteña y el sobreseimiento fue sentenciado por los camaristas Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia.

"Los recusé y no me dieron lugar a la recusación. Todo esto lo sabíamos, sabíamos que iba a haber una inclinación porque no teníamos un juez imparcial", denunció.

Por último, Carreras explicó que la querella minoritaria, a cargo del Dr. Luis Tagliaplietra, también pidió la nulidad de la sentencia que favorece al expresidente.