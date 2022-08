La posibilidad de que Juan Foyth se transforme en jugador del Barcelona es cada vez más concreta, lo que motivó la intranquilidad del entrenador del Villarreal, Unai Emery. Ante la posibilidad de perder al zaguero argentino con el campeonato comenzado, el técnico español se mostró muy preocupado, aunque aclaró que el jugador se encuentra contento en el club y aseguró que le transmitió seguridad sobre su permanencia.

"No está afectando, pero no tiene sentido que el mercado no se cierre en el arranque del campeonato", se quejó Emery. "No lo entiendo que se esté jugando y no se cierre el mercado. Foyth tiene molestias, pero es verdad que sí nos puede afectar que se puedan dar movimientos de salida. Nos afectaría que se ejecute un pago de cláusula inesperado o que el jugador piense que puede salir por una oferta que le interese", relató el exDT de París Saint-Germain y del Arsenal.

"Estamos pendientes del mercado y de lo que puede pasar, hay algunos casos que esperábamos y otros no. Juan Foyth está muy contento aquí, está agradecido y me transmite tranquilidad. He hablado con él del partido y no más. Sabemos lo que quiere el Villarreal, sabemos que el jugador está tranquilo y del Barcelona ya no sabemos", completó el técnico sobre la posibilidad de traspaso del defensor al club catalán.



En las últimas horas, la prensa española publicó que el objetivo del Barcelona es incorporar al exzaguero de Estudiantes y, en ese sentido, trascendió que el representante de Foyth, Claudio Curti, estuvo reunido con Mateu Alemany, director de fútbol del Barcelona, para negociar las condiciones del eventual contrato. Sin embargo, el Villarreal no está dispuesto a ceder al futbolista a esta altura de la temporada, por lo que su salida sólo sería posible si el club catalán paga su cláusula de rescisión, que es de 42 millones de euros. Foyth, que en estos meses aspira a ganarse un lugar en la lista de Lionel Scaloni para el Mundial de Qatar, tiene contrato con el Submarino Amarillo hasta junio de 2026.

En tanto, respecto a la posible llegada del delantero uruguayo Edinson Cavani, Emery dejó en claro que es un nombre que interesa, pero no lo consideró una prioridad. "Es un nombre que ha estado ahí, pero vamos a hablar y a analizar cómo estaremos de cara a este inicio y qué necesitamos. Es una liga extraña y muy intensa de partidos y exigencias. Todo eso hay que analizarlo y prevenirlo, por eso hay que ajustarlo y vamos a trabajar para ver qué solución tomamos. Con las salidas que haya vamos a ver las posibilidades que tengamos", expresó el técnico español.