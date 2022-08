El ex abogado personal de Donald Trump, Rudy Giuliani, compareció este miércoles a la mañana frente al gran jurado especial de Georgia para testificar sobre su posible implicación en los intentos del expresidente estadounidense de invalidar las elecciones de 2020.

"Ellos hacen las preguntas y ya veremos" expresó Giuliani frente a la multitud de reporteros que lo estaba esperando. “Es un Gran Jurado y los Grandes Jurados, según recuerdo, son secretos” agregó el exalcalde cuando se le pidió que comentara sobre su testimonio. El exabogado de Trump se presentó este miércoles en el jurado en compañía de su abogado, Robert Costello y de Vernon Jones, exmiembro de la Cámara de Representantes de Georgia y simpatizante de Trump.

Giuliani, de 78 años, es objeto de la investigación criminal que lidera la fiscal del condado de Fulton, Fani Willis. El exalcalde de New York, se presentó en la Corte Superior del condado de Fulton, a unas pocas cuadras del Capitolio de Georgia donde él y un grupo afín de Trump presentaron acusaciones de fraude electoral y de boletas robadas por parte de los demócratas en los comicios del 2020.

El expresidente había reclamado victoria en Georgia en las elecciones presidenciales, un estado que fue clave para la victoria de Joe Biden, quien ganó el estado por pocos miles de votos sobre mas de cinco millones de sufragios emitidos. Trump le habría insistido al principal funcionario electoral, el secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, a encontrar suficientes votos para alterar el resultado, en una llamada telefónica grabada en enero de 2021.

Costello reveló en una entrevista al diario estadounidense The New York Times que el exalcalde de New York está siendo investigado y que, probablemente, no declarará sobre las conversaciones que tuvo con Trump. Incluso, calificó de “delirante” la espera de que Giuliani hable sobre sus intercambios con el ex presidente de Estados Unidos, sugiriendo que el exabogado de Trump podría hacer valer el privilegio que existe entre un abogado y su cliente y negarse a declarar sobre acuerdos privados entre ellos.

La defensa de Giuliani trató de evitar el viaje a Atlanta apelando que la aparición del abogado podría ser por videoconferencia. Las razones eran el delicado estado de salud de Giuliani, ya que se había colocado dos stents coronarios a principios de Julio, lo cual haría difícil el viaje. Sin embargo, el juez Robert C.I. McBurney estableció que Giuliani podría siempre viajar “en tren, en bus o en Uber”. El lunes, un abogado del exalcalde se negó a declarar la forma en la que había llegado su cliente a Atlanta.

Mas comprometidos

La investigación penal que se está llevando en el condado de Fulton bajo la dirección de la fiscal Willis, es una de las tantas sobre las intenciones de Trump de invalidar los comicios del 2020. Sin embargo, esta en particular involucró a varios miembros del grupo íntimo de asesores del expresidente estadounidense.

Este lunes pasado, un juez federal rechazó el intento del senador republicano Lindsey Graham de no comparecer ante el Gran Jurado, por lo que tendrá que declarar el próximo 23 de agosto para responder sobre dos presuntas llamadas telefónicas que realizó a funcionarios electorales de Georgia, entre ellos, el mismo que llamó Trump para pedir que revea los votos para hacer alterar los resultados a favor.

El senador por Carolina del Sur intentó utilizar los fueros para cubrirse de tener que testificar frente el jurado. “Esta utilización de la ley como arma necesita parar” expresó Graham en un comunicado. “Voy a acudir a los tribunales. Iremos tan lejos como tengamos que ir y haremos lo que se necesite hacer para asegurarnos que la gente como yo pueda hacer su trabajo sin miedo a ningún fiscal del condado te persiga” agregó.

Otros dos abogados del equipo de Trump fueron llamados a testificar en sus estados de origen luego de que la oficina de la fiscal Willis presentara una petición para la certificación de necesidad de testimonio. Este tipo de peticiones, se hacen cuando el testigo potencial se niega a testificar o cuando los fiscales no pueden localizarlo. Los posibles testigos son la abogada y exfiscal de distrito adjunta en el condado de Weld, Colorado, Jenna Ellis y John Charles Eastman, abogado y director fundador del Centro de Jurisprudencia Constitucional, una firma de abogados de interés público afiliada al grupo de expertos conservador Claremont Institute .



El gran jurado

Desde el pasado mes de mayo, un Gran Jurado de Atlanta, la capital de Georgia, dirigido por la fiscal Fani Willis, analiza si el expresidente y otras personas, entre ellas Giuliani y Graham, cometieron crímenes al presionar a los políticos de ese estado en relación con los resultados de las elecciones de 2020.

En Georgia y otros estados de EE.UU., los grandes jurados no pueden emitir acusaciones criminales, pero sí tienen poder para exigir la comparecencia de testigos bajo citación judicial y la transferencia de documentos, dentro de un proceso que transcurre en secreto. Al terminar su cometido, ese tipo de jurados, compuestos por entre 16 y 23 personas, emiten un informe con sus conclusiones y a veces recomiendan una medida u otra, pero corresponde a los fiscales decidir si acusan o no, algo para lo que necesitarían presentar pruebas a otro Gran Jurado.