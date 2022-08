Luego de la demostración de fuerza que las centrales sindicales plasmaron en las calles del centro porteño este miércoles, la próxima parada será el lunes 22 a las 15 cuando los gremialistas se sienten a discutir con los empresarios, y con la intermediación del gobierno nacional, en el marco del Consejo del Salario para definir el aumento que tendrá el Salario Mínimo Vital y Móvil. Mientras se realice la reunión que se hará de forma virtual, afuera del ministerio de Trabajo las organizaciones piqueteras confirmaron que realizarán una importante movilización --este jueves definirán si también harán un acampe. Sucede que el monto de todos los planes sociales y asignaciones que brinda el ministerio de Desarrollo Social, por normativa, están atados al porcentaje de aumento del Salario Mínimo. La discusión de este lunes se dará en un contexto tenso, en el que el gobierno, desde el ministerio de Economía que conduce Sergio Massa, quiere que no aumenten los gastos de las distintas carteras. Es decir, tampoco la de Desarrollo Social.



Desde la CTA, sobre las expectativas que tienen para el encuentro del lunes, expresaron en diálogo con este diario que "la idea es que el salario Mínimo Vital y Móvil termine por arriba de la inflación así que, si la inflación llega a ser del 90 o 92 por ciento, como está estimado, pensamos que el salario mínimo tiene que terminar, al menos, en 93 o 94 por ciento". En esa línea, desde la central de trabajadores aclararon que "hay que discutir la progresividad y gradualidad, pero la idea es, por lo menos, poder empardar la inflación". Desde la CGT, en tanto, prefirieron evadir el tema y decir que "recién termina la marcha. Mañana (por el jueves) nos sentaremos analizar lo del lunes".

Desde el Ejecutivo aclararon que "el Gobierno llega a esta discusión como llega en todas las paritarias: con el objetivo de que los salarios no pierdan ante la inflación y le ganen. Es lo que se viene haciendo en el último tiempo y, como ese es el objetivo, permitimos que las paritarias se reabran las veces que sea necesario". También indicaron que estarán invitados a la reunión, además de los 32 miembros, un representante de la Jefatura de Gabinete --en ocasiones anteriores participó Juan Manzur-- y alguien del ministerio de Economía, que podría ser el secretario de Hacienda, Raúl Rigo. El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, viene conversando con todos ellos, pero también con Massa y con el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta.

En lo que va del año paritario --el acuerdo inicial se hizo a mediados de marzo y luego de esa reunión los sindicalistas y empresarios se dirigieron a Casa Rosada donde, junto con el presidente Alberto Fernández, rubricaron el acuerdo-- se aumentó 49,5 por ciento, según explican desde el ministerio de Trabajo. En marzo se había acordado que el salario mínimo llegaría a fin de año a los 47.850 pesos. Sin embargo, luego del adelanto de varios aumentos por el número elevado de inflación, la última actualización del salario mínimo se realizó en mayo, cuando se estableció un haber de $45.540 a partir del 1 de junio y de $47.850 desde el 1 de agosto.

Desde el gobierno, ante el adelanto de algunos sindicalistas que dijeron que pedirán un porcentaje cercano al 90 por ciento, aclararon que la paritaria "no es año calendario", y que, como el Consejo del Salario fue en marzo, "no se puede estimar que la inflación a diciembre será del 90 por ciento". "Eso tampoco significa que esta actualización sea la última, puede acordarse un monto de actualización y volver a convocar una reunión en noviembre, diciembre o marzo, previo a cumplirse el año paritario. No es una sesión cerrada, se puede acordar una cláusula nueva de revisión", indicaron.

Desde el Polo Obrero, una de las organizaciones que movilizará el lunes, indicaron que ese día "vamos a ir con todo". El dirigente de ese espacio, Eduardo Belliboni, resaltó que para él "tiene que haber un paro general ese día para que ningún trabajador quede debajo de la línea de pobreza y que el salario mínimo alcance para la canasta básica". En esa línea, adelantó que este jueves van a discutir con las diferentes organizaciones piqueteras cómo será el plan de lucha y si, más allá de la movilización, el lunes realizarán un acampe. El 23, en tanto, ya tienen confirmada una reunión con el ministro de Desarrollo Social.

En un principio el encuentro del lunes estaba fijado para este martes 18, un día después de la movilización, pero desde la CGT y desde la UIA pidieron al ministerio de Trabajo la postergación de la reunión para el próximo lunes porque el presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, no se encuentra en el país.

Tanto de la CGT como de la CTA, mientras tanto, siguen a la espera de una reunión con el flamante ministro de Economía para debatir acerca de la propuesta del gobierno de entregar un bono o suma fija a los trabajadores que cobran entre 50 mil y 150 mil pesos. Massa dijo que los iba a recibir la semana pasada, pero ese encuentro oficial no ocurrió. Según cuentan cerca del tigrense, lo que sí hubo fueron reuniones privadas con algunos de los integrantes de la CGT. Los sindicalistas, a su vez, también esperan que el Presidente los convoque a un acuerdo de precios y salarios, junto con empresarios formadores de precios, que anunció que haría hace más de una semana en Lomas de Zamora, y del que todavía no tienen novedades.