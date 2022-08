La 1ª Feria y Cambalache de semillas nativas y criollas del Pueblo Diaguita en La Quebrada, se realizó este domingo en Santa María de la que participaron 12 comunidades indígenas de Catamarca y provincias vecinas.



La cacica Guillermina Guanco, delegada de la comunidad indígena de La Hoyada y secretaria General de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguitas de Catamarca, explicó a Catamarca/12 que este tipo de acciones se realizan para “intercambiar entre todos y darse una mano” y que el evento fue todo un éxito por la cantidad de participantes que asistieron.

“Ya venimos desde el año pasado haciendo el cambalache con la ayuda de organizaciones como Achalay y Acampa, que nos vienen acompañando. Esto está bueno, porque si el campo no cosecha, la gente no come. Hay comunidades que no cosechan mucho pero sí para abastecerse”, contó.

“Hacemos esto para poder cosechar la papa, el maíz, la verdura; de lo que se puede cosechar en cada comunidad”, relató. También agregó que la comunidad indígena de La Quebrada está compuesta por cerca de 200 personas, un número similar al de la población de la Comunidad Indígena la Hoyada, de donde ella es oriunda, también ubicada en el departamento Santa María.

Guanca destacó que participaron personas de otros departamentos del interior catamarqueño, como Fiambalá y Tatón, y de provincias vecinas, como Santiago del Estero y Salta. “Desde Tucumán se enteraron tarde, pero dijeron que tenían ganas de participar”, dijo, y agregó que la próxima feria ya se está organizando y se concretará el 10 de septiembre en Fiambalá.

“Todos trabajamos con la tierra, somos agricultores, ganaderos, y criadores. Se hacen tejidos, se trabaja con la arcilla; todo es trabajo. En la feria se vende y se cambia también. Lo que una comunidad tiene, la otra no, por eso nos sirve”, dijo sobre la manera en que organizan la feria.

“El Gobierno no nos apoya con esto, lo que a ellos les interesa es sacarnos de nuestros territorios y hacer exploraciones para la minería y esas cosas. Nosotros no estamos para eso, nuestro territorio vale mucho, con nuestro aire, nuestra agua y nuestra biodiversidad”, manifestó.

“Hace miles de años que el Gobierno está en deuda con las comunidades indígenas, porque las comunidades estamos desde mucho antes, pero ellos no reconocen, no saben reconocer y hacen oídos sordos”, dijo, agregando que para organizarse de una manera más eficiente para estas actividades u otras, padecen la escasez de recursos.

“Sufrimos mucho por falta de logística, ya que tenemos que llevar a nuestra gente, pero a veces no llegamos. Necesitaríamos una combi más grande para llevar nuestros productos y a esto lo venimos haciendo hace muchos años y ahora cada vez más”, relató, añadiendo que sería necesario que cada comunidad tenga su propio vehículo y pueda trasladarse, pero no cuentan con los fondos necesarios para cubrir estas falencias.

La cacica contó que el día previo a la feria, mantuvieron una reunión con los miembros de las 12 comunidades que integran la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguitas de Catamarca y luego dedicaron toda la mañana del domingo para llevar a cabo el cambalache.

“Bajamos al valle y también intercambiamos y vendimos y, como dice el dicho, si nosotros cosechamos en los altos, toda la gente va a comer”, comentó que a su vez estos eventos se convierten en un punto de encuentro social para las comunidades.