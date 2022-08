El famoso DJ noruego Kygo se presentará por primera vez en Argentina. El show será el próximo 19 de noviembre en Costanera Sur, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las entradas para el evento estarán disponibles a partir de las 10 horas del lunes 22 de agosto, a través del sitio web de All Access.

Destacado por sus shows en festivales internacionales, el productor de música electrónica tocará acompañado por su colega canadiense Fran Walker, con quien llevará adelante su gira latinoamericana. Para el final de la noche, realizarán un after-party especial de la fiesta Bresh.



Kyrre Gørvell-Dahll, como se llama realmente el artista, se posicionó entre los dj's más famosos de la escena electrónica a partir de canciones que se volvieron hits en Europa y otros continentes. Actualmente, el noruego se encuentra en la campaña de promoción del material su álbum de estudio Golden Hour, de 2020, que no pudo ser presentado debido a la pandemia: incluye "Like It Is", junto a Zara Larsson y Tyga; "Lose Somebody", con One Republic; y "I`ll Wait", con Sasha Alex Sloan. Así todo no se quedó quieto y desde ese lanzamiento también editó algunos singles, como sus remixes del clásico de Tina Turner "What´s Love Got To Do With It" y de "Hot Stuff" de Donna Summer.

Sin embargo, los fanáticos argentinos esperan que haga sonar varios de sus temas destacados en su debut en el país: "It Ain't Me", junto a Selena Gómez; "Higher Love", con Whitney Houston; y "Dancing Feet", junto a DNCE.



Kygo fue el responsable de presentaciones de altísima exposición en eventos como los Juegos Olímpicos de 2016 en Río y el Gran Prix de Fórmula 1 en México de 2021, así como en los principales festivales del mundo como el Ultra Music Festival.

Cómo conseguir las entradas para ver a Kygo en Buenos Aires

La entradas para el debut de Kygo en Argentina estarán disponibles a partir de las 10 horas del lunes 22 de agosto, a través del sitio All Access.

Quienes formen parte del Club Personal cuentan con un beneficio del 15% de descuento en la compra de sus entradas. Se podrán adquirir un máximo de cuatro entradas por usuario y operación. Los valores de las localidades aún no fueron anunciados.