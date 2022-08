Samara Joy es una de las nuevas voces del jazz. La música fue una constante en su vida. Vivió su infancia en Nueva York y durante su último año de escuela secundaria se unió al conjunto de la congregación. Rápidamente ascendiendo a la posición de voz líder: cantó allí tres veces por semana durante al menos dos años.



Cuando aún era estudiante, apareció con el Songbook Ensemble de la escuela en el programa de Estudios de Jazz. Un año más tarde, compitió en el prestigioso Concurso Internacional de Jazz Vocal Sarah Vaughan. Joy se llevó el primer premio en 2019, lo que fue una confirmación de que era una brillante promesa.

Samara Joy solo tiene 22 años. En 2021, mientras aún estaba en la escuela, editó su primer trabajo.

Este año ha firmado con Verve Records y lanzará su debut de larga duración Linger Awhile, que saldrá a la luz el próximo 16 de septiembre. Allí habrá canciones con un toque moderno, algunas canciones con letras originales usando las melodías de famosos solos instrumentales, en el estilo conocido como “vocalese”. Esta es una técnica de que consiste en improvisar un texto sobre una melodía de carácter instrumental previamente compuesta. Es decir, se trata de poner en palabras lo que la música o el instrumento nos dice.

El anuncio llega con el lanzamiento del primer sencillo del álbum, una versión de “Can't Get Out of This Mood”, escrita por Frank Loesser y Jimmy McHugh e interpretada previamente por grandes como Sarah Vaughan y Nina Simone, entre otros.

A lo largo del álbum, Joy prestará las cualidades atemporales y conmovedoras de su voz para reinventar grabaciones clásicas de jazz, entre las canciones se incluyen “Someone To Watch Over Me”, de George Gershwin; “Round Midnight” de Thelonious Monk y “Nostalgia (The Day I Knew)” de Fats Navarro.

Pero Joy no solo tiene la vista puesta en reinventar los clásicos en el sentido tradicional del género. A lo largo del álbum, navegará entre lo nuevo y lo familiar, combinando su composición original con melodías de solos instrumentales clásicos.

Samara Joy, una nueva estrella, una artista a seguir y admirar.

Christian Raimundi es el coordinador artístico de radio Blackie 89.1. Redes: @fmblackie. Web: fmblackie.com.ar.