El hombre acusado de apuñalar al escritor Salman Rushdie la semana pasada, durante una conferencia literaria en el estado de Nueva York, se declaró no culpable. Además, confesó su aversión por el escritor británico y negó contactos con Irán.

"Cuando escuché que sobrevivió, me sorprendió", afirmó Hadi Matar, de 24 años, en la entrevista brindada al diario estadounidense The New York Post. El agresor, que se declaró inocente de los cargos de intento de asesinato, no dijo si se inspiró en el edicto religioso de 1989, emitido por el exlíder supremo de Irán, el ayatolá Ruhollah Jomeini, que ordenaba a los musulmanes matar al escritor porque consideraba el libro de Rushdie, "Los versos satánicos", como blasfemo.

Matar, además, fue declarado culpable por un Gran Jurado. "Anticipamos que el fiscal ciertamente presentaría este asunto para acusación antes de cualquier audiencia preliminar. Como tal, estamos preparados para continuar con la lectura de cargos hoy a las 13.00 horas en la corte del condado de Chautauqua”, dijo el abogado defensor respecto a la decisión del Gran Jurado, Nathaniel Barone, en declaraciones recogidas por la cadena televisiva CNN.

En la breve entrevista de The New York Post al acusado, que está preso en una cárcel de Chautauqua, en el norte de Nueva York, este expresó sorpresa porque Rushdie haya sobrevivido a su ataque y evitó, por consejo de su abogado, declarar si se inspiró en la fatua del ayatolá, aunque dejó clara su simpatía hacia el exlíder iraní.

No hay contacto con Irán

Matar dijo este miércoles en la entrevista con The New York Post que sentía aberración hacia Rushdie por haber atacado el islam, pero negó estar en contacto con Irán o haber leído entero el libro del escritor británico. “No me gusta la persona. No creo que sea una muy buena persona”, dijo el agresor de Rushdie. “Es alguien que atacó al islam, atacó sus creencias, los sistemas de creencias”, agregó.

Rushdie llevaba temiendo por su vida desde que publicó el libro "Los versos satánicos" en 1988, ya que su obra fue objeto en 1989 de una fatua, o un decreto religioso, por parte del régimen islámico de Irán, que la consideró como un insulto al Corán, a Mahoma y a la fe islámica.

Sin embargo, Matar negó estar en contacto con la Guardia Revolucionaria de Irán. "Respeto al ayatolá. Creo que es una gran persona. Eso es todo lo que diré sobre el asunto" declaró Matar, a quien, según el New York Post, su abogado le aconsejó que no hablara del tema.

Sobre el libro que llevó a Jomeiní a emitir la orden de asesinato hace más de tres décadas, Matar estableció no haber leído la publicación de Rushdie. "Leí un par de páginas. No leí la cosa entera de tapa a contratapa" dijo el agresor. En cambio, afirmó haber pasado tiempo viendo sus videos en YouTube. "Vi muchas charlas. No me gusta la gente así de falsa", agregó Matar.

Matar aclaró que se enteró del evento en el que participaba Rushdie cuando hace meses vio un anuncio en internet. El joven, residente de Nueva Jersey, dijo al periódico que había tomado un micro a la ciudad de Buffalo, en el norte del estado de Nueva York, un día antes del ataque, y luego fue a la pequeña localidad de Chautauqua en un vehículo de Lyft, un servicio de traslado por aplicación. "Anduve por ahí haciendo tiempo. No hice nada en particular, solo caminé", narró al periódico. "Estuve afuera todo el tiempo", añadió luego de decir que durmió en el césped, afuera del lugar del ataque, el jueves por la noche.

Lo que se dice de Matar

Sobre el atacante, hijo de inmigrantes libaneses, se conocieron este miércoles más detalles en un artículo del periódico The New York Times que recoge declaraciones de sus conocidos describiéndolo como solitario, aislado y callado.

Por su parte, la madre de Matar, la libanesa Silvana Fardos, residente de Fairview, Nueva Jersey, repudió el ataque de su hijo y dijo que un viaje al Líbano lo cambió, que se volvió mas religioso y que se refugió en su sótano luego de regresar. Fardos se refiere al viaje de su hijo al país de Medio Oriente, realizado en 2018 con el objetivo de visitar a su padre. “Esperaba que volviera motivado, que terminara la escuela, que obtuviera su título y un trabajo. Pero en lugar de eso, se encerró en el sótano”, dijo Fardos en una entrevista este lunes al periódico Daily Mail. “Había cambiado mucho, no me dijo nada ni a mí ni a sus hermanas durante meses”, agregó.

Sin Fianza

El fiscal de distrito del condado de Chautauqua, Jason Schmidt, describió el ataque, durante la lectura de cargos este sábado, como un ataque dirigido y planeado previamente. “No trajo billetera. Tenía dinero en efectivo, tarjetas Visa prepagas con él. Tenía una identificación falsa con él”, detalló Schmidt. Matar esta detenido sin derecho a fianza ya que los fiscales temen que se le otorgue una recompensa por el ataque. “Incluso si este tribunal establece una fianza de un millón de dólares, corremos el riesgo de que esta fianza se cumpla” dijo Schmidt.

Schmidt le dijo a la jueza Marilyn Gerace que el escritor británico sufrió cuatro puñaladas en el estómago, tres en el lado derecho del cuello, una herida en el ojo derecho que podría llevar a que lo pierda, dos heridas punzantes en el pecho y un corte en el muslo derecho. Rushdie permanece en estado grave en un hospital de Pensilvania y los detalles sobre su salud han sido escasos, pero su hijo dijo que ya no necesita respiración asistida y el martes pasado trascendió que era elocuente cuando fue entrevistado por los agentes de Policía.