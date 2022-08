La serie "Criminal Minds" -Mentes criminales, en español- está de regreso y ya se comenzó a filmar la temporada del retorno después de que se había dado por finalizada en 2020.



"Estoy muy emocionada", posteó en TikTok, la actriz Paget Brewster, mostrando un poco del backstage. Del mismo modo se sienten todos los fanáticos de esta saga, que muestra el trabajo de una brigada especializada en delitos complejos, y que requiere de mentes entrenadas y habilidades especiales para esclarecer los hechos.

Hasta 2020, se habían emitido 15 temporadas y un total de 363 episodios.

Hasta el momento, de las pocas cosas que se fueron dando a conocer, se sabe que este reinició está en proceso en Paramount +.



Las 7 claves de la nueva temporada

1. La serie comenzó a filmarse el 8 de agosto.



2. Tendrá 10 episodios. El elenco ha firmado contratos de varios años, lo que significa que el programa podría durar aún más si consigue un éxito en Paramount+.



3. Personajes que estarán: Joe Mantegna (es David Rossi), Paget Brewster (Emily Prentiss), A.J. Cook (Jennifer Jareau), Adam Rodríguez (Luke Alvez), Aisha Tyler (Tara Lewis) y Kirsten Vangsness (Penélope García) se encuentran entre el elenco confirmado y repetirán sus respectivos papeles.



4. Personajes que no estarán. Los actores Matthew Gray Gubler y Daniel Henney - los detectives Spencer Reid y Matt Simmons, respectivamente-, no estarán en la nueva temporada. Matthew Gray Gubler estuvo 15 años seguidos en la serie, filmando entre 22 y 24 episodios por año. Quiere dedicarse a dirigir. Por su parte, Daniel Henney está filmando "La rueda del tiempo" en Praga. Por el momento, no estará en la nueva temporada.

5. Erica Messer, quien se desempeñó como guionista principal de "Criminal Minds" durante 11 años, regresará para como productora ejecutiva, productora ejecutiva y escritora.

6. Nuevos desafíos para la brigada. La brigada se enfrentará a una de sus mayores amenazas hasta el momento: buscar a un criminal que usó la pandemia para crear una red gigante de asesinos en serie. A medida que el mundo comience a abrirse nuevamente, comenzará a cazar a estos asesinos uno por uno.



7. Paramount+ también estrenará una serie complementaria llamada "The Real Criminal Minds", que es una docuserie que presentará a un experfilador real del FBI que examinará casos reales y comportamiento criminal, ilustrado con clips de la ficción.