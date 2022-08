”Me quiero quedar en Central por mucho tiempo y hacer mi propia historia en el club”, aseguró Carlos Tevez. Su paso por la Bombonera el pasado miércoles como entrenador de Central no lo desvió a Tevez de su presente en Arroyito y despejó cualquier vuelta a Boca en el corto tiempo. “Yo no me meto en la política del club, quiero ayudar a los chicos a que se formen en Primera y crecer como técnico en Central”, aseveró el ídolo de Boca. A fin de octubre hay elecciones en Central y el futuro del entrenador quedará sujeto a la voluntad de la lista que se imponga.

El regreso a la Bombonera no le cambió a Tevez el deseo de consolidarse como entrenador de Central. Con resultados ambiguos –ganó el clásico, fue eliminado de Copa Argentina— lo mejor que mostró es su habilidad para darle participación a los juveniles sin que se vean agobiados por la presión en la máxima categoría. “Me gusta ser entrenador y poder potenciar a los chicos, eso es algo muy bueno. La idea es apostar a las copas internacionales (Central está a ocho puntos de posición de Sudamericana) y no me meto en la política del club. Porque estar en Central me hace crecer muchísimo como técnico, porque estoy en uno de los cuatro o cinco lugares más calientes del fútbol argentino, así que quiero quedarme aquí por mucho tiempo y poder hacer mi propia historia", aseguró Tevez. “Los chicos jugaron un buen primer tiempo ante Boca, pero en el segundo sintieron un poco el desgaste físico. Sabía que si tapábamos la salida de Boca por el costado izquierdo con Frank Fabra y Sebastián Villa no íbamos a tener problemas, y así sucedió”, resaltó Tevez sobre el empate ante Boca.

El plantel canaya retomó los entrenamientos ayer porque el lunes a las 16.30 recibe a Banfield en el Gigante. Por suspensión no podrá jugar Alejo Veliz. Su lugar seguramente será para Franco Frías. Mientras que en el mediocampo está condiciones de regresar Mateo Tanlongo luego de cumplir una fecha de sanción por su expulsión ante Barracas Central.

En el plano deportivo, la dirigencia anuncia hoy la desvinculación del manager Raúl Gordillo. Una salida previsible dado que Gordillo era sostenido por Rodolfo Di Pollina, quien hace meses ya no asume funciones como presidente del club, desplazado por las internas. Al frente de las decisiones se encuentra el vicepresidente Ricardo Carloni, quien nunca avaló el trabajo de Gordillo y asumió toda la responsabilidad en los términos de la contratación del actual cuerpo técnico del primer equipo.