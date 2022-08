El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, cesará sus ataques contra las urnas electrónicas, aseguró este viernes Ciro Nogueira, su jefe de gabinete y miembro clave del comité de campaña de cara a las elecciones de octubre de 2022.

Nogueira se refirió a los ataques del presidente al sistema electoral y en rueda de prensa, al margen de un conversatorio con empresarios en el que estaba participando, señaló: "Creo que ese tema será superado en los próximos días. No va a durar hasta el fin de las elecciones".

El sistema de votación electrónico, que se usa desde 1996 en Brasil, ha sido criticado en varias ocasiones por el presidente, quien asegura que en las elecciones de 2018 ganó en primera vuelta, pero hubo un fraude que lo llevó al balotaje. El mandatario, que en otras ocasiones no ha seguido las recomendaciones de su equipo de campaña, sostiene sin presentar ninguna prueba que el sistema de voto electrónico sigue siendo vulnerable y permitiría un fraude.

Las encuestas indican el favorito es el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien vencería a Bolsonaro tanto en primera como segunda vuelta.

Este viernes, Nogueira aseguró que "las elecciones van a ser transparentes" y reflejarán la decisión del "pueblo soberano", aunque agregó que "eso no quiere decir que el sistema no pueda sufrir fraude". "Estoy seguro de que el TSE (Tribunal Supremo Electoral) tomará medidas en este diálogo permanente con las instituciones para que tengamos una elección lo más transparente posible", dijo.



Consultado sobre el rol de los militares, el asesor de Bolsonaro dijo que “estaban invitados a contribuir, opinar”, pero aclaró que “nadie tiene la obligación de aceptar las sugerencias del Ejército porque es el Ejército”.



Confianza en las urnas electrónicas



El sondeo de la encuestadora Datafolha publicado a finales de julio reveló que el 79% de los brasileños confía en el sistema electoral. Asimismo, el 20% de los encuestados dijo que no confía en la máquina de votación electrónica y el 1% no tiene una opinión. En cuanto a los votantes de Bolsonaro, solo el 31% no confía en las máquinas de votación.

La primera vuelta de las elecciones tendrá lugar el 2 de octubre y, de ser necesaria, la segunda será el 30 de octubre. Están habilitadas para votar más de 156 millones de personas.