El gobierno nacional cuestionó al embajador de Estados Unidos Marc Stanley por entrometerse en la política local, al pedirle a la dirigencia argentina que forme de manera urgente un gobierno de coalición. "Empecemos por casa para hacer coaliciones. Es muy fácil opinar desde afuera sobre otro país", manifestó la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti. El "consejo" que brindó el diplomático estadounidense en el marco del Consejo de las Américas también fue cuestionado por el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque.

Ante el llamado a los políticos argentinos a "trabajar en acuerdos desde ahora" y no aguardar a las elecciones del año que viene, Cerruti expresó: "Con (Donald) Trump no les está yendo muy bien por allá (en Estados Unidos). La situación de cada país es de cada país y cada uno sabe cómo la maneja. Hay que ver si preguntan por qué allá no hacen una alianza los demócratas con los republicanos".

Las palabras de la portavoz apuntaron a la sugerencia que hizo Stanley, al retomar una parte del discurso del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien habló sobre un nuevo gobierno de coalición en 2023. "Olvídense de las ideologías y los partidos y armen ya esa coalición. Se los digo como representante del país que quiere ser su socio y como alguien que ama la Argentina y ve su potencial: trabajen esos acuerdos ahora, no esperen 16 meses", dijo el estadounidense.

La reflexión no fue bienvenida en la Casa Rosada y tampoco en el kirchnerismo. "Tranquilo Marc Braden", ironizó el secretario general de La Cámpora, Andrés Larroque, en alusión a las intervenciones políticas que tuvo el exembajador estadounidense Spruille Braden durante el mandato de Juan Domingo Perón.

Para dar por finalizado el tema, la portavoz presidencial dejó en claro que el gobierno nacional rechaza la injerencia externa en los asuntos internos: "Con mucho respeto, es un embajador más, no volvamos a las épocas en las que lo que decía o dejaba de decir el embajador de Estados Unidos nos importaba tanto como para terminar con la etapa cambiaria".

Sobre la importancia de establecer un diálogo fluido con la oposición, Cerruti indicó que "sin duda tenemos que tener acuerdos en los grandes temas" y remarcó que se buscan consensuar "en el Parlamento y en el Consejo Económico y Social". "En el momento de la pandemia tuvimos todos los acuerdos que teníamos que tener", concluyó.

Más allá de las diferencias por las expresiones de Stanley, la relación del gobierno argentino con el estadounidense es positiva. Incluso, el embajador Jorge Argüello confirmó durante el Consejo de las Américas que Alberto Fernández se reunirá en el mes de septiembre con Joe Biden, y concretarán el encuentro bilateral que estaba previsto para el 26 de julio, pero fue postergado por el covid positivo del mandatario norteamericano.