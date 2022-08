El hermano del expresidente de Perú Ollanta Humala (2011-2016), Antauro Humala Tasso, estaba preso desde 2005 acusado por homicidio simple, secuestro, daños agravados, sustracción o arrebato de arma de fuego y rebelión, quedó en libertad este viernes tras cumplir una sentencia por redención de pena, según informó el Instituto Nacional Penitenciario en un comunidado.



La decisión se basó en la Ley 28.760 que estipula que las personas que fueron sentenciadas por secuestro puedan aplicar el cómputo de redención de siete días de trabajo o educación por un día de libertad. Según el Instituto, a la fecha Humala “purgó 17 años, 07 meses y 14 días”, en los que trabajó y estudió desde que ingresó en enero de 2005, por lo que pudo redimir su pena en un año y siete meses.

En noviembre de 2021, la defensa de Humala realizó una petición para culminar la condena producto de la cantidad de horas de trabajo y estudio que poseía. No obstante, el Consejo entendió que no era pertinente y no se lo otorgó.

Además del pedido de culminación de condena por trabajo y educación, en abril el gobierno de Perú rechazó un pedido de indulto hacia Humala por considerar que no cumplía con los supuestos y condiciones para acceder al beneficio.

Según un comunicado difundido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Comisión recibió en agosto de 2021 el pedido de indulto a favor del sentenciado, y en febrero de 2022 la sesión consideró "improcedente" el pedido.

"Se observó, además de la sentencia condenatoria y del certificado de antecedentes judiciales a nivel nacional, que el interno en mención fue condenado por secuestro, delito que tiene prohibición legal, mediante una norma que establece la improcedencia del indulto y conmutación de la pena para los condenados", detalló el comunicado.

“El expediente no cumplía con los supuestos ni las condiciones de un indulto común, por lo cual la Comisión de Gracias Presidenciales declaró su archivo por improcedencia”, sentenció para ese entonces el escrito.