La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, el principal órgano de conducción política de la coalición opositora, intentará reunirse la semana próxima para aplacar el pésimo clima interno que generaron las denuncias de Elisa Carrió, quien había pedido "reglas decentes" y cuestionó a varios dirigentes del espacio.



La intención es que el próximo encuentro de la dirigencia opositora se realice el miércoles 24 en la sede porteña del sindicato de Gastronómicos. La reunión se realizaría en la medida en que no haya ningún otro sobresalto.



Si bien en una cumbre del PRO días pasados en un restaurante de la Costanera se intentó clausurar con paños fríos los efectos del "huracán Carrió", dándolo por superado, lo cierto es que las cicatrices aún no cerraron. Todavía quedan las huellas de la aparición de la la líder de la CC hace dos semanas en varios reportajes en los que pidió "reglas decentes" en JxC, cuestionando a dirigentes como Gerardo Morales, Emilio Monzó, Rogelio Frigerio, Gerardo Milman y Cristian Ritondo, entre otros.



En sus dardos hacia sus propios pares de la coalición, Carrió dijo que JxC "tiene que estar conformada por decentes" y señaló que "no puede haber más negocios", al criticar a los dirigentes que podrían alcanzar acuerdos con Sergio Massa o el peronismo. Incluso, llegó a apuntar a la vida privada de uno de ellos.



La tensión interna también quedó expuesta en las últimas horas en Córdoba. A un mes de los comicios municipales de Marcos Juárez, la Coalición Cívica le quitó su apoyo a la lista de Juntos por el Cambio. Si este cisma cordobés llegará también a nivel nacional es un enigma que sólo el tiempo resolverá, pero lo cierto es que ya sonaron las alarmas puertas adentro de la coalición.



"La discusión fue oportuna. Hay pocas maneras de dar esa discusión, y se dio puertas adentro. Casi todo lo que dijo Lilita lo señaló a los líderes de Juntos por el Cambio en distintas oportunidades. Hay discusiones que son incómodas, y hay que jugar fuerte para que salgan a la luz. Si no, siempre quedan solapadas", defendió a su jefa Juan Manuel López, diputado nacional y presidente del bloque de la CC, en declaraciones a CNN radio. Para López, JxC "va a permanecer unido" de cara a las elecciones del 2023, pero anticipó que desde su espacio van a dar "muchas batallas internas".



Mientras tanto, los precandidatos presidenciales de Juntos por el Cambio siguen mostrándose y dejando en claro sus perfiles. Mauricio Macri retomó sus recorridas por el conurbano bonaerense yendo esta vez a Tres de Febrero, distrito gobernado por el intendente del PRO Diego Valenzuela. El exmandatario repitió el formato que ya había usado en Vicente López e Ituzaingó: recorridas por el centro del lugar, y selfies con vecinos y comerciantes.



Macri aún no definió si será candidato pero sí quiere influir a quien eventualmente encarne ese lugar de postulante a la Rosada, y sigue promoviendo un PRO "puro", sin fisuras, y sobre todo sin alianzas con el peronismo.



La contracara de esta postura es Horacio Rodríguez Larreta, quien días pasados estuvo invitado en la reunión anual del Consejo de las Américas, donde repitió su fórmula de un "Gobierno de coalición" como única alternativa para el país, lo que implica un pacto con sectores peronistas.



El modelo Macri de Juntos por el Cambio rumbo a 2023 lo sigue encarnando Patricia Bullrich, quien visitó en los últimos días Quilmes e insistió en su fórmula de política de shock, ajuste del Estado y reforma laboral para los primeros días de un eventual Gobierno con ella a la cabeza en la Rosada.



Otro dato distintivo de la semana fue que los candidatos de la coalición opositora parecen apostar por el conurbano en las últimas semanas a la hora de captar votos. A la ya mencionada visita de Mauricio Macri por Tres de Febrero, se sumó la de Bullrich por Quilmes, el radical Gerardo Morales por Lanús y Horacio Rodríguez Larreta en Lomas de Zamora.



Este es el clima en el cual intentará reunirse la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, para cumplir el objetivo de tener una reunión mensual, considerando que el último encuentro había sido el 19 de julio pasado y de manera virtual. La idea es que el encuentro tenga modalidad de "mesa ampliada" y que además de los titulares de los partidos -Gerardo Morales (UCR); Patricia Bullrich (PRO); Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y Miguel Pichetto (Peronismo Republicano)- se sumen también los jefes de los bloques parlamentarios y otros referentes como Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal.