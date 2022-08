Sergio Massa completó su "equipo económico". Este domingo, el titular del Palacio de Hacienda confirmó que Gabriel Rubinstein será el secretario de Programación Económica, tras varios días de indefinición sobre quién cumpliría el rol de "viceministro". El nombre del economista había circulado varias veces, aunque su llegada se frenó cuando salió a la luz sus tuits muy duros con críticas al Gobierno y al kirchnerismo, con fuertes consideraciones personales, y elogios a los economistas de Macri.

De forma oficial, de acuerdo a la publicación de Massa, la llegada de Rubistein -hombre vinculado a Roberto Lavagna- se demoró por "un asunto personal" . "Hace algunos días empezamos el trabajo en el ministerio de Economía. Para confirmar el secretario de Programación Económica debimos esperar a que quien elegimos resolviera un tema familiar y disolviera sus responsabilidades contractuales incompatibles con la función pública", tuiteó Massa este domingo.

Y completó: "Finalizados estos trámites y gestiones, desde mañana se integra formalmente al equipo del ministerio de Economía, Gabriel Rubinstein como nuevo secretario de Programación Económica".

Casi en simultáneo, el titular de la consultora GRA (Gabriel Rubinstein y Asociados) le agradeció a Massa la oportunidad de llegar al Palacio de Hacienda. "Con profesionalismo y pasión, brindaré lo mejor, frente a los desafíos que nos toca enfrentar", tuiteó el flamante secretario, quien asumirá su cargo este lunes.

En tanto, Rubinstein también salió a pedir disculpas por los tuits agresivos con varios dirigentes del Frente de Todos. "Quiero destacar además la amplitud del gobierno de incorporarme al equipo a pesar de comentarios agraviantes de mi parte en redes sociales que no correspondia efectuar", escribió en su cuenta personal de Twitter.

El recorrido de Rubinstein

Titular de la consultora GRA (Gabriel Rubinstein y Asociados), fue el negociador con el Fondo Monetario Internacional y representante en el Banco Central de Roberto Lavagna, en los años en que éste ocupó el ministerio con Néstor Kirchner. Salió en 2005, con su jefe político. De hecho, su designación llega como una especie de acuerdo de Massa para rodearse de funcionarios de confianza y de consulta, con terminales con el lavagnismo.

Pero Rubinstein, de perfil más que conservador en lo económico, desató una tormenta en redes sociales y grupos de Whatsapp a raíz de tuits muy duros con críticas al Gobierno y al kirchnerismo, con fuertes consideraciones personales, y elogios a los economistas de Macri. Además retuiteó mensajes del libertario José Luis Espert pidiendo la liquidación de Aerolíneas Argentinas, criticando con dureza al presidente Alberto Fernández y resaltando, en un mensaje propio, que "sumarse al kirchnerismo para mí sería como decir: 'soy un idiota, pero vivan Néstor y Cristina, carajo'". También otro que indicó que el Gobierno de los Kirchner fue el más autoritario después de la dictadura.





Rubinstein es, en verdad, una concesión del resto del Frente de Todos a Massa para que arme su gabinete con posibilidades abiertas. Y no fue opción única: entre muchos sondeos de economistas no alineados con el peronismo que realizó Massa, también estuvo el nombre de Marina Dal Poggeto, de la consultora Eco Go, hoy más cercana al espacio del radical Facundo Manes. Una diferencia no menor es que de todos los consultados, Rubinstein es el único con comportamientos públicos muy ofensivos, más allá de su pensamiento económico.