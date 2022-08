El fiscal federal Enrique Senestrari se encuentra a la espera de los resultados de la autopsia practicada en el cuerpo de Santiago Aguilera Allende, el joven de 18 años oriundo de Traslasierra, Córdoba, que era buscado por su familia hace una semana y apareció sin vida el domingo en las afueras de Las Tapias. El cuerpo fue identificado por familiares del joven en la morgue de Villa Dolores durante la jornada de ayer.

El hallazgo del cuerpo se produjo el domingo por la mañana en la zona de Boca del Río, cerca de la localidad de Las Tapias, de Traslasierra, Córdoba, donde vivía el joven buscado. El cadáver de Santiago fue encontrado con un fuerte golpe en la cabeza, del cual los investigadores deben determinar su origen.



El joven había desaparecido el martes pasado, cuando salió de su casa con la intención de reunirse con un amigo para tomar una gaseosa.

Luego de su desaparición, la familia fue contactada con fines extorsivos desde el celular de Santiago. El mensaje decía que el joven estaba secuestrado y solo iba a ser liberado si pagaban un rescate de $10 millones y no se ponían en contacto con la Policía. Solo recibieron un mensaje y nunca más fueron contactados.



Por los hechos quedó detenido un joven de 23 años, quien es empleado en la empresa de venta de materiales de la construcción propiedad de la familia Aguilera en Las Tapias y reside el barrio Cura Brochero, en Villa Dolores.

El sospechoso fue identificado como Walter Gil y se prepara para declarar ante la Justicia durante la jornada de este lunes, luego de que se le designe a un abogado defensor. "Esperemos que si este chico que está detenido sabe algo nos lo pueda decir, y si no es así volvemos a foja cero porque es un secuestro extorsivo muy particular. Es la primera vez que nos pasa que se manda un solo mensaje y luego no se comunican más", evaluó el fiscal del caso.

En un principio, la causa fue caratulada como "presunto secuestro extorsivo", pero a los investigadores no tienen certezas respecto a los motivos por los cuales Santiago terminó asesinado. Si concluyen que se trató de un homicidio, la causa puede pasar del fuero federal al provincial.

Además, resta conocer si el lugar donde fue encontrado el cadáver del joven fue la escena del crimen o fue asesinado en otro lugar y trasladado ahí posteriormente. Por el momento, los investigadores tampoco tienen certezas respecto a donde puede estar el celular del joven, desde el que se comunicaron son su familia para avisar de su secuestro.

Durante la semana pasada, el fiscal Enrique Senestrari había informado de una recompensa de $3 millones para quien aporte datos del paradero de Allende.