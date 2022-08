Los años de mundial traen consigo distintas tradiciones y costumbres. Uno de ellos es el rito de completar y coleccionar el álbum, con las figuritas de cada selección y sus jugadores. Y este año no fue la excepción. Este domingo, a 91 días del inicio del Mundial de Qatar 2022, Panini lanzó el álbum oficial de figuritas y el furor fue tal que se agotó en las primeras 24 horas.

Así las cosas, los fanáticos tendrán varias opciones por delante. Una de ellas será a la "vieja usanza": implica manejar la ansiedad y esperar la llegada de nuevas tandas de álbumes a los kioscos de todo el país y empezar a comprar sobre por sobre y cambiar las "repes". Otra, más "novedosa", consiste en desembolsar la friolera de $34 mil y comprarlo en Mercado libre, donde el álbum se ofrece con todas las figuritas listas para completarlo.







Claro está que quienes compren el álbum completo y listo para pegar se perderán la emoción y el suspenso de abrir cada sobre y buscar si tocaron en suerte figuritas que no se tenían o si, en cambio, salieron varias repetidas, que se podrán intercambiar —en arduas negociaciones, muchas veces— por otras, hasta lograr cubrir cada espacio.

Sin embargo, la solución mágica de comprar el álbum de figuritas con las 638 "figus" necesarias para completar el álbum no será instantánea. Sucede que quienes ofrecen este producto por internet aclaran que se entregará hasta 30 días después de realizado el pago, aunque el envío a domicilio está bonificado. Si la cifra total parece muy abultada, está la posibilidad de pagarlo en hasta 12 cuotas, aunque con interés.

Los vendedores de esta plataforma de ventas online ofrecen el álbum de figuritas en su versión de tapa blanda (el de tapa dura todavía no está a la venta) con 638 figuritas que forman parte de la colección principal, sin repetir y listas para pegar. En un principio había corrido el rumor de que el álbum iba a traer espacio para pegar 670 figuritas, pero la llegada del álbum físico a los kioscos despejó las dudas.



Otro dato importante, los compradores recibirán el álbum y los sobres abiertos porque, según explica uno de los vendedores a un potencial cliente, "No pueden ir en sobres cerrados, ya que si no se abren los sobres no se conoce su contenido". Y explica: "Si comprás, por ejemplo 100 sobres, alrededor del 40% serán repetidas. Nosotros nos encargamos de armar la colección, colocarlos en packs y enviarlos".

Además de la colección principal, el álbum del mundial trae un apartado de stickers extra. "Hay 4 versiones de los stickers con jugadores en acción. Hay bas, bronze, silver y gold y no forman parte de la colección principal. Hay 20 jugadores con 4 versiones de cada uno insertados aleatoriamente en los sobres, cada 1.900 sobres capaz te aparece uno, aun bien claro no lo tenemos esa parte", comentó uno de los vendedores que ofrece el álbum completo.

Un Telegram para intercambiar figus

A pocas horas del lanzamiento comercial, una usuaria de Twitter compartió la experiencia de su pareja con el álbum de figuritas del Mundial de Qatar 2022 y se volvió viral. "Mi novio se compró el álbum del mundial con 100 paquetes (500 figuritas y encima ninguna es Messi) y ARMÓ UN EXCEL PARA PONER CUÁLES TIENE, CUÁLES NO Y CUÁLES SON REPETIDAS. Literalmente fulvo", posteó en su cuenta personal.

La conversación con sus seguidores continuó y hasta compartió el archivo de Excel creado por su novio. Pero eso no fue todo, y dieron un paso más: crearon un grupo de Telegram titulado "Tradeo figus Qatar 2022" para intercambiar las imágenes repetidas. El grupo ya cuenta con 63 miembros listos para intercambiar todo tipo de data relacionada con las estrategias para conseguir las figuritas más difíciles.

¿Cuánto sale el álbum y un paquete de figuritas?



El valor oficial del álbum de papel del Mundial Qatar 2022 es de $750. También va a estar disponible el álbum tapa dura a un valor de $3.000. Respecto a las figuritas, los sobres de cinco unidades cada uno se venden a precio mayorista en $113, pero en los kioscos se los puede conseguir a $150. Cada caja de figuritas, que viene con 104 sobres, cuesta $11.800.

