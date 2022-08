Durante esta mañana, Cristina Fernández de Kirchner pidió ampliar mañana su declaración indagatoria en el escandaloso juicio que se le sigue por la causa Vialidad, tras advertir que "los fiscales, en abierta violación del principio de defensa en juicio, montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas".

En caso de que el pedido de Cristina Kirchner sea rechazado, la vicepresidenta hará su declaración a partir del 5 de septimbre, cuando llegue el turno de los alegatos de las defensas. El pedido de ampliación de indagatoria formulado por Cristina Kirchner será resuelto durante el día de hoy.

Se espera que su declaración vaya en línea con lo planteado en la audiencia del 2 de diciembre de 2019 ante el Tribunal Oral Federal 2, cuando dijo que los jueces "seguramente tienen la condena escrita".

"Ante la falta de pruebas en el juicio oral y las declaraciones de los testigos que demolieron la denuncia de Iguacel, los fiscales, en abierta violación del principio de defensa en juicio, montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas. Por ello he instruido a mi abogado para que, a los efectos de poder ejercer efectivamente mi derecho a defensa en juicio, solicite la ampliación de mi declaración indagatoria para la audiencia del día de mañana, 23 de agosto", escribió CFK este lunes, en redes sociales, minutos después de que los fiscales comenzaran la exposición en la que pedirán las penas a los acusados.

Es que ante la falta de pruebas, en los últimos días del juicio la fiscalía recurrió a la estrategia de unir este caso con otros, como “Hotesur-Los Sauces” y el de los cuadernos, para dejar la imagen de que todo se trató de una megamaniobra con Cristina Fernández de Kirchner en el centro de la escena.

En la primera de esas causas, la de los hoteles, el Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) sobreseyó ya a todos los imputados, entre ellos a la vicepresidenta, y dijo que no había lavado de dinero. En el segundo, todavía no hubo juicio.

Qué dijo CFK en 2019 y qué podría decir este martes

Cuando Critina Kirchner declare no será la primera vez que la ex mandataria enfrentará cara a cara a sus acusadores. El 2 de diciembre de 2019, a días de asumir como vicepresidenta, CFK dio una extensa declaración indagatoria en la que describió al proceso judicial en su contra como parte del lawfare que orquestó el gobierno de Mauricio Macri.

"Este juicio forma parte también del lawfare, esto fue un plan ideado por el gobierno saliente. Se nota mucho lo que han hecho señores jueces, en serio se nota mucho", advirtió entonces.

“Seguramente tienen la condena escrita. No me interesa. Yo he elegido la historia. A mí me va a absolver la historia. Y a ustedes, seguramente, los va a condenar la historia”, les dijo en aquella oportunidad a los jueces y a los fiscales, entre ellos Luciani.

En una línea similar, el objetivo de CFK este martes o en el alegato de las defensas sería hablar ante el tribunal para dejar al descubierto el show que se armó en torno a la causa y la falta de fundamentos de las acusaciones.

Entre la falta de pruebas se incluyen algunos bloopers : los fiscales dijeron, por ejemplo, que 17 obras no fueron votadas por el Congreso Nacional sin advertir que sí fueron votadas, pero con otra denominación, ésta última otorgada por la Comisión de Presupuesto del Congreso.

También observaron que no se realizó un terraplén presupuestado en la ruta provincial 288, cuando la realidad es que en llanuras como las patagónicas, el terraplén se construye bajo tierra porque las elevaciones producen inundaciones y, por ejemplo, podría ahogarse el ganado.

Durante su indagatoria, se espera que la vicepresidenta también exponga las irregularidades con las que se llevó a cabo el juicio, como la falta de imparcialidad que quedó evidenciada a raíz de las fotografías publicadas por Página/12 que muestran que el fiscal Diego Luciani —vehemente acusador en el caso de las rutas de Santa Cruz— no sólo juega en el mismo equipo de fútbol que el presidente del tribunal que actúa en ese caso, Rodrigo Giménez Uriburu, sino que ambos jugaron en la quinta de Mauricio Macri, Los Abrojos.

Por esas fotografías, los abogados defensores presentaron recusaciones contra Luciani y Giménez Uriburu, que a los pocos días fueron rechazadas por el Tribunal Oral Federal número 2 (TOF 2). El Tribunal también rechazó las recusaciones presentadas por la defensa de la vicepresidenta contra el juez Jorge Gorini, a quien se reprocha haber visitado la Casa Rosada durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando se estaban armando las causas contra ella y varios de sus ex funcionarios.

Muestras de apoyo

Esta semana, se acumularon numerosos mensajes de apoyo hacia la vicepresidenta y de denuncia hacia la persecución judicial que se sigue en su contra.

En las últimas horas, con el cierre de alegatos, los mensajes se intensificaron. Con el hashtag #TodosconCristina, el kirchnerismo volvió a acusar al Poder Judicial de perseguir a la vicepresidenta y querer "proscribirla".

"Va a haber una reacción muy importante del pueblo argentino, esto no les va a salir gratis", anticipó el intendente de Ensenada, Mario Secco.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, pidió en Twitter que se termine con "la persecución" contra la vicepresidenta y con las prácticas de lawfare. El mandatario bonaerense compartió en sus redes sociales el repudio expresado por diputados y senadores del Frente de Todos (FdT) de la provincia de Buenos Aires hacia la "persecución judicial" contra la vicepresidenta, donde señalaron que la causa "Vialidad" es "un episodio más del hostigamiento político, judicial y mediático".

Ese planteo fue reposteado en las redes por varios ministros de Kicillof como Javier Rodríguez (Desarrollo Agrario) y Julio Alak (Justicia); así como por el jefe de Asesores, Carlos Bianco. El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés 'Cuervo' Larroque, hizo un reclamo en la misma línea al escribir, también en esa red social: "Con Cristina no se jode".

En ese tono, el jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, también rechazó "la persecución judicial contra Fernández de Kirchner" y consideró que " atenta también contra las reglas claras de nuestra democracia".

Por su parte, el director de ARBA, Cristian Girard, evaluó que los que "persiguen a Cristina atacan a la democracia"; mientras que el titular de la cartera de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, posteó: "Siempre del lado Cristina de la vida". El ministro de Infraestructura provincial, Leonardo Nardini, repudió "la persecución judicial" contra la vicepresidenta que "afecta a las instituciones democráticas" y opinó que "el pueblo no olvida a quien transforma realidades".

También se pronunciaron el ministro de Hábitat bonaerense, Agustín Simone, y la ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Cristina Álvarez Rodríguez, quien consideró que "la persecución judicial a Cristina Fernández es un ataque a todo el movimiento nacional y popular" y expuso que "buscan proscribirla porque siempre defendió los intereses del pueblo frente al poder real".

La presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, por otra parte, llamó a una "pueblada" para evitar que Cristina vaya presa, mientras que el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán, consideró que la Confederación General del Trabajo (CGT) "debe pronunciarse en contra del intento de proscripción" contra la vicepresidenta Cristina Kirchner" y afirmó que "los gobiernos populares son perseguidos".