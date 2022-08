Este lunes el actor y cantante Raúl Lavié cumple 85 años. El artista se encuentra actualmente de gira con dos shows completamente diferentes: A mi manera y Piazzolla Inmortal.

En diálogo con AM750, Lavié se refirió a la celebración de su cumpleaños, y dijo que va a ser distinto a otras oportunidades. "No será como en mis 80, que lo festejé en el CCK con artistas amigos, sino que va a ser algo más íntimo, rodeado de mi familia", aclaró.

Además, contó que la gira de A mi manera estará repleta de canciones por fuera del tango. Será, en sus palabras, un repertorio ecléctico, ya que habrá desde folklore hasta canciones románticas.

"Soy un instrumento, vocal en este caso, en el que no existen los géneros", definió, en diálogo con Mediodía 750. Y agregó: "Yo trato de elegir la música sin importar el género, sino simplemente que me sirva para transmitir emociones o alegría, o nostalgia".

En esa línea, el artista recordó que de chico le gustaba "crear monólogos" y que a partir de 1965 tuvo la posibilidad de actuar profesionalmente y "enamorarse" del teatro.

"Pasé por todos los géneros teatrales posibles y eso me sirvió muchísimo para crear una personalidad y a su vez enriquecerme como artista", aseguró.

Al ser consultado por el otro espectáculo que se encuentra presentando, Lavié explicó que Piazzolla inmortal surgió durante la pandemia y que tuvo su estreno en 2021.

También recordó el momento en el que conoció al histórico bandeoninista. Fue en 1965, cuando Astor Piazzolla lo llamó para realizar una colaboración.

"Cuando volví escuchar su música, me partió la cabeza, y me dije: 'yo tengo que defender esta música aunque me lleve años'. Y ahí comencé este proyecto, porque me sentí identificado con la música de Astor", afirmó.

"Él cantaba sobre la época que yo estaba viviendo y que conocía bien. Creo que la música popular tiene que adherirse a la época en la cual se vive, si no estamos repitiendo el pasado y no el presente", concluyó.