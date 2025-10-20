La película Nuestra tierra, dirigida por reconocida cineasta argentina, Lucrecia Martel, ganó el premio a mejor película en la competencia oficial del Festival de Cine de Londres.

Con su primer largometraje documental, Martel logró combinar ambición artística y compromiso político en una “audaz y hermosa reflexión” sobre la muerte y el legado del activista indígena Javier Chocobar, destacó el jurado del festival en un comunicado.

“Con una profunda empatía y un extraordinario rigor periodístico y cinematográfico, la directora Lucrecia Martel se mete de lleno en los hechos que rodearon el asesinato, en 2009, del líder chuschagastano Javier Chocobar, en la provincia de Tucumán”, señaló el texto oficial.

El jurado valoró que la película “presenta un retrato de —y para— una comunidad indígena, devolviéndoles parte de la justicia que los tribunales les negaron durante tantos años”.

“En una edición con un nivel altísimo de competencia, nos enorgullece reconocer este trabajo único”, añadieron.

Además, el London Film Festival (LFF) otorgó el premio Sutherland a la mejor ópera prima a la directora keniana Vincho Nchogu por su documental “One woman, one bra” (“Una mujer, un corpiño”), que narra la lucha de una mujer por conservar sus tierras ancestrales.

