En una sesión extraordinaria los concejales de la ciudad de Salta decidieron expulsar a Ricardo Colque de la banca que ganó por medio del partido Salta Independiente (SI). Lo hicieron siguiendo un dictamen de la Comisión de Disciplina, Juicio Político y Responsabilidad Patrimonial, que se conformó después de conocerse los hechos de violencia de género en perjuicio de su actual pareja, ocurridos el pasado 13 de agosto.

En el proyecto de resolución, que fue aprobado por votación unánime, se dejó en claro que el apartamiento fue por la causal de incapacidad moral sobreviniente, en ejercicio de las facultades otorgadas por el artículo 183 de la Constitución Provincial y 19 de la Carta Municipal, Ley Nº 6.534.

En paralelo, Colque está imputado por el delito de lesiones leves agravadas por la relación de pareja y por el género, en una causa penal que se inició con la actuación de oficio de la fiscala de Violencia Familiar y de Género 5, Liliana Jorge, luego de que se hicieron públicos los hechos que involucraron al ahora ex concejal y su pareja, y que fueron constatados en el informe de actuación policial remitido desde la línea 911.

Ni bien comenzó la sesión de ayer, el jefe de bloque de Unidos por Salta, José García, solicitó un cuarto intermedio ya que Colque pidió hablar con los legisladores unas horas antes. Según las exposiciones posteriores, el acusado se declaró inocente de los cargos por los que está imputado.

Fue la primera vez que el ex edil habló con sus pares, ya que no se presentó a ninguna de las cuatro citaciones que le remitió la Comisión de Disciplina, Juicio Político y Responsabilidad Patrimonial, con el propósito de que ejerciera su derecho a defensa. "No compareció ni efectuó presentación alguna informando o justificando las inasistencias", se indicó en el proyecto aprobado.

La presidenta de la Comisión de la Mujer, Emilia Orozco (Juntos por el Cambio+), manifestó que tanto el Cuerpo Deliberativo como la Comisión de Disciplina, mantuvieron un proceder responsable. Contó que desde que empezó a funcionar la comisión se solicitaron informes al Sistema de Emergencias 911, al Juzgado de Violencia Familiar y de Género de 2° Nominación, a la Fiscalía y a la Oficina de Violencia Intrafamiliar y de Género del Poder Judicial de Salta.

Orozco aseguró que el Concejo debía predicar con el ejemplo, sobre todo teniendo en cuenta que Salta se encuentra entre las cinco primeras provincias del país con la tasa más alta de femicidios. "Ante este tipo de hecho es oportuno que el concejal se ponga a disposición de la Justicia y que invierta todo su tiempo en demostrar su inocencia, como recién lo remarcó", expresó la concejala.

Sostuvo que mientras se lleva adelante el proceso judicial correspondiente, el Concejo debía evaluar las capacidades de Colque para cumplir sus funciones, y en ese marco sus pares concluyeron que carecía de las facultades para desempeñar su cargo.

Además, contó que fundamentó su voto en los antecedentes que remitió la Oficina de Violencia Intrafamiliar y de Género del Poder Judicial de Salta, que permitieron constatar que el ex edil tenía dos denuncias policiales previas, realizadas en 2015 y 2018, ambas archivadas en la actualidad.

Lo que también destacó la presidenta de la Comisión de la Mujer fue el silencio prolongado de Colque al no presentarse a las citaciones. "Su silencio dio lugar a interpretaciones", dijo, y puso en duda que "pueda presentar algo que haga cambiar mi opinión".

Este aspecto también fue retomado por el presidente de bloque de JxC+, José Gauffín, quien expresó que se "agravó la situación" tanto por el silencio de Colque como por el de la víctima. Aclaró que la decisón de expulsión "no es un juicio paralelo a la justicia", sino que desde el Concejo "juzgamos la habilidad de la persona para desempeñarse en un cuerpo legislativo".

Por su parte, la concejala Malvina Gareca sostuvo que este momento no es "para medias tintas, no es algo para pasar por alto, hay denuncias policiales previas que son antecedentes y es un llamado de atención". A lo que sumó que si bien hay un proceso judicial que seguirá su curso, pero "como institución debemos dar el ejemplo, no debe quedar sólo en salir con un pañuelo a decir 'basta de violencia' o en aprobar la Ley Micaela, el compromiso debe ser real".

Además, se refirió al contexto local expuesto en estadísticas, con un muy bajo porcentaje de denuncias realizadas por mujeres que sufren violencia de género. "Solo el 20% de las víctimas de femicidios habían denunciado previamente y somos una de las provincias con mayor tasa de femicidios. Nos falta mucho por hacer".

Sobre la actuación del Concejo, Gareca destacó que se sienta un precedente histórico: "Ante un caso de sospecha, preventivamente actuamos y estamos diciendo que no vamos a tolerar estas situaciones. Estamos hablando de una inhabilidad moral".

"Salta Independiente fue contundente"

La presidenta del bloque Salta Independiente (SI), Paula Benavides, destacó la actuación de su partido ante la situación que involucró a uno de sus integrantes. Sostuvo que el espacio que conduce Felipe Biella demostró una "contundencia".

Relató que cuando se enteraron del caso le exigieron a Colque que se tomara una licencia sin goce de haberes por 60 días, "a los efectos de esclarecer los hechos". Si bien el concejal presentó el pedido de licencia, la repercusión de los antecedentes policiales, provocó que SI le pidiera la renuncia a la banca.

"Salta Independiente fue contundente al solicitar la renuncia". "No hemos hecho ningún juicio de valor, sino que hemos entendido que este Concejo tiene que seguir trabajando", sostuvo Benavides. Añadió que su ex compañero de bloque debe "atender exclusivamente a la Justicia y poder dar las explicaciones pertinentes".

En ese sentido, dijo que el SI "necesita dentro de este Cuerpo un bloque funcionando, con lo cual, entendemos que hoy el concejal no pueda estar sentado en esta banca". Al igual que el resto de sus pares, Benavides cuestionó que el edil no se presentara a las citaciones del Concejo para que explicara la situación.