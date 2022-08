El ministro de Justicia, Martín Soria, repudió el pedido de condena a la vicepresidenta Cristina Kirchner y aseguró que se trata de “la crónica de una operación mediática anunciada”. “Nadie se sorprende de las actuaciones de los fiscales que se juntaban a jugar al fútbol en la casa de Mauricio Macri. Para montar este show se pusieron de sombrero a las garantías del debido proceso y la constitución”, afirmó.



En diálogo con La Mañana de Víctor Hugo, por AM750, Soria explicó que “lo único que mostraron los fiscales durante los alegatos fue un papel sobre la capacidad técnica de una empresa y los terraplenes de una de las 51 obras” que se investigaban en la causa Vialidad.

Según precisó el ministro, “sólo peritaron cinco”, mientras que el el 90 por ciento de las obras que se cuestionan en este juicio “no fueron peritadas”. “Y peor: las que se hicieron determinaron que no hubo irregularidades, este es el juicio que está en boca de todos los argentinos”, puntualizó Soria.

Además, el ministro de Justicia recordó que tanto el fiscal Diego Luciani como el juez del Tribunal Oral Federal N.º 2, Rodrigo Giménez Uriburu, “entraban a jugar al fútbol a la quinta de Mauricio Macri o a la Casa Rosada”. “Son los mismos que ahora piden una condena a la vicepresidenta de la Nación. Los jueces y fiscales iban a escondidas. Más arriba está afectada seriamente la Justicia, con una Corte Suprema donde la mitad fueron elegidos por decreto por Macri”, remarcó Soria.

En este contexto, puntualizó que el juicio de la causa Vialidad, donde se investiga si existieron irregularidades en la asignación de la obra pública en la provincia de Santa Cruz no mostró ni una sola prueba. “Recurrieron a pruebas de otros juicios, que ni siquiera fueron exhibidas en la requisitoria de elevación a juicio oral”, explicó el funcionario.

En otro tramo del diálogo con AM750, Soria afirmó que jurídicamente “lo que han hecho (el fiscal y los jueces) es increíble”, y cuestionó que el Tribunal Oral no le hubiera permitido ejercer el derecho a defensa a Cristina Kirchner, quien este lunes a través de su abogado, Carlos Beraldi, pidió ampliar su indagatoria, algo que por derecho puede ejercer en cualquier momento del debate oral.

"¿Por qué le impiden defenderse? Porque este es un show mediático montado por el partido judicial con la camiseta amarilla puesta”, se indignó el ministro de Justicia.

Reforma judicial

“¿Para qué te sirve un juez cuando tenés cuatro enfrente? Los 4 jueces de la Corte tienen la camiseta amarilla puesta. Cristina Kirchner elevó tres candidatos a la Corte y todos fueron rechazados. No es un problema de elevar, la oposición es parte del entramado de persecución política, mediática y judicial. La proscripción no es una novedad: en 1955 proscribieron a Perón 18 años, ahora cambiaron la modalidad, el partido judicial te inhabilita para ejercer cargos públicos, sin prueba y con causas armadas”, señaló Soria, consultado respecto a por qué el gobierno no impulsa un candidato para ampliar la Corte Suprema en reemplazo de Elena Highton de Nolasco, que renunció en 2021.