Higui celebró el Día de la Futbolista 2022 en La Plata, durante el Torneo de Fútbol 5 por la Visibilidad Lésbica. Fue la arquera del equipo Maleza y terminó disputando la semifinal en reemplazo de Mónica Santino, pionera del fútbol feminista. La jornada se desarrolló a pleno sol, paredes, penales, choripanes y empanadas veganas en el Club Iris, (barrio Las Quintas). Participó también Betty García, jugadora de la Selección argentina en la Copa Mundial Femenina de Fútbol de 1971.

“Me fui de mi casa a los 14 años. No tenía a mi mamá, pero tenía la pelota”, contó Higui (Eva Analía Dejesús) durante el panel integrado por las tres futbolistas. En una entrevista a SOY (el 24 de enero de 2020), explicó que se tuvo que ir de la casa por los constantes abusos sexuales de sus padrastros. Su escape fueron el potrero, la pelota, el cirujeo y aprender oficios que le permitieran salvar el día.

“Antes (las lesbianas en el fútbol) éramos corte Diego Armando. Te decían ‘sentate así, sentate asá, como una chica’ y solamente en la cancha podía ser yo”, recuerda.

“Cuando estás mal en tu casa o en la vida, vas a jugar al fútbol, hacés un gol o atajás y te dan el abrazo que precisás. El fútbol era lo más para mí. No existían la birra, el porro o la novia. El fútbol era todo. Por ahí llegabas mal a la cancha y cuando terminabas de jugar, te ibas corriendo con alegría. El DT era la mamá y las jugadoras, las hermanas. Así fue como aguanté la verdugueada en la vida, fue el amor al fútbol que me guió siempre. Seguí la pelota, si no estaría en otro lado. La pelota es energía, te hace correr, no te deja estarte quieto, hasta te enseña a defenderte. Pero gracias a ustedes, chiques, aprendí la palabra ‘colectivo’. Colectivo es esto que estamos viviendo hoy. Ustedes me enseñaron. Ahora sí puedo tener una familia, me respetan, me quieren”.

Betty García contó cómo era el ámbito del fútbol femenino cuando ella vistió la camiseta número 9 de la Selección. “En nuestra época estábamos nosotras solas, porque el fútbol era cosa de hombres. ¿Cómo íbamos a decir si éramos lesbianas? Eso era tabú en toda la sociedad. Hoy las veo a ustedes jugando al fútbol y veo que no fue en vano la lucha que tuvimos”.

Al finalizar el panel, Mónica Santino invitó a todas las jugadoras a participar del 35 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, No Binaries e Intersexuales en San Luis, del 8 al 10 de octubre.

La jornada en el Club Iris fue organizada por el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, Subsecretaría de Deportes, Defensoría del Pueblo e Instituto Cultural bonaerenses y la delegación Inadi de La Plata. Mientras tanto, se espera la respuesta del tribunal de Casación penal de la provincia de Buenos Aires a la apelación que presentó la fiscal Liliana Tricarico contra la sentencia que absolvió a Higui, por defenderse legítimamente de una violación grupal correctiva por ser lesbiana.

Para acompañar la espera permanecerá abierta hasta mediados de septiembre la muestra fotográfica “Absolución”, con la cobertura del juicio a Higui realizada por la fotoperiodista lesbiana Dan Damelio. La sala de exposición es La Tribu Mostra Bar, ubicada en Lambaré 873, CABA.