Luego de que una joven cordobesa denunciara discriminación por haber sido clasificada como incapaz cuando fue a renovar la licencia de conducir por ser paciente oncológica, la Municipalidad de Córdoba informó que todas las personas que cuenten con “datos íntimos o leyendas discriminatorias” en sus registros podrán pedir uno nuevo sin cargo adicional.



La determinación se dio a conocer anoche, luego de que Florencia contara en las redes sociales lo mal que la hizo sentir que le agregaran la descripción “cáncer de mama” en el carnet. "Me voy con estrés, secándome las lágrimas y con la etiqueta de "incapacitada" en la frente. Me lo dieron sólo por 2 años, pidiéndome un apto médico para conducir y en el carnet me ponen la enfermedad. Qué necesidad?", había posteado en Ttwitter.

Su caso se viralizó y llegó a las autoridades nacionales de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y el Ministerio de Salud de la Nación, que le pidieron disculpas por el erorr e intercedieron para que la joven tenga una nueva licencia rectificada.

En ese contexto, Gabriel Bermúdez, secretario de Desarrollo Metropolitano del municipio, señaló que en los próximos días "se informará los pasos a seguir para todos aquellos que deseen modificar su registro”. Explicó que “todas las enfermedades están escritas en el carné, algo que no está bien”, y que la nueva medida propone que las patologías solo queden informadas en el legajo ciudadano, un documento privado y confidencial, y no de manera explícita en la licencia.

Una modificación que podría tener alcance nacional

"Tener el carné sin frases discriminatorias es lo correcto y lo que corresponde", dijo Florencia en diálogo con La Voz tras haber recibido su nueva licencia. Y contó que desde el municipio le dijeron que en los próximos días se reunirán con autoridades nacionales para que la medida se replique en todo el país. “Lo más valorable de todo esto es que podemos hacer que lo que me pasó a mí no le vuelva a pasar nunca más a nadie en Argentina", agregó. Y contó que le escribieron personas de otras provincias a las que les había pasado lo mismo.

"Quiero que todos sepan que tendrán la posibilidad de reclamar. Además, los empleados deben saber cómo actuar para que ningún ciudadanos vuelva a atravesar momentos indeseables. Entiendo que no fue a propósito, pero igual sucedió”, añadió la cordobesa.

Por su parte, Bermúdez explicó que hasta el momento, “en el sistema nacional hay dos opciones, una observación que queda en el legajo y otra que va al blanco del carné. Nosotros tenemos que hacer que nuestro sistema tenga esa posibilidad, los datos consignados por el médico deben quedar en la historia de la emisión del carnet, pero no escritos en la licencia”.

Y que están recorriendo "los CPC donde se imprimen las licencias para corroborar cuáles utilizan la metodología errónea. Hay que averigüar qué criterios se utilizaron; en cuáles se está explicitando la enfermedad y en cuáles no”.