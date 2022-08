En la cuenta regresiva del Primavera Sound en Argentina que se realizará a lo largo de siete fechas en noviembre, la cantante islandesa Björk y el grupo británico Arctic Monkeys, dos de las principales figuras convocantes del evento, anunciaron el lanzamiento de sus respectivos nuevos discos de estudio.

La cantante, conocida mundialmente como referente del pop alternativo por su estilo experimental y vanguardista, se presentará en el país el 9 de noviembre y acaba de anunciar Fossora, su décima entrega en 29 años de carrera que será lanzado antes de fin de año.

Mientras que la banda liderada por el vocalista Alex Turner presentará su séptimo álbum, titulado The Car, cinco años después de Tranquility Base Hotel & Casino (2018). Llegará al Primavera Soung el 13 de noviembre.

Los detalles de Fossora, el nuevo álbum de Björk

"Estoy muy feliz de anunciarles mi nuevo álbum, Fossoray. El primer sencillo de la misma, próximamente: "Atopos'", escribió Björk en Twitter, con la imagen que llevará la portada del disco que representa a “un resplandeciente duende del bosque" el cual "las puntas de sus dedos se funden con los fantásticos hongos bajo sus pezuñas”, según señaló a The Guardian.

Para componer al sucesor de Utopia (2017), la artista contó que se inspiró en las ideas y emociones que experimentó durante y después del confinamiento por la pandemia del coronavirus, y lo calificó como un álbum "techno biológico". Además, adelantó que cuenta con la participación de sus hijos, Sindri y Doa, en los coros; colaboraciones del músico estadounidense Serpentwithfeet y los punks indonesios Gabber Modus Operandi.

La revista Rolling Stone adelantó que dos de los temas del álbum, "Sorrowful Soil" y "Ancestress" están dedicados a la madre de Björk, la activista ambiental Hildur Rúna Hauksdóttir, quien murió en 2018.

Cómo será The Car, el décimo disco de los Arctic Monkeys

Arctic Monkeys también está de estreno. Días atrás la banda había anticipado que lanzaría su séptimo álbum de estudio, y este miércoles reveló el nombre: The Car, que saldrá a la venta el 21 de octubre en la web oficial y se podrá adquirir en varios formatos: en vinilo gris (una edición limitada), en vinilo negro, en CD y en casete estándar.

El grupo de Sheffield adelantó que el sucesor de Tranquility Base Hotel & Casino contará con 10 temas, uno de los cuales ("I Ain’t Quite Where I Think I Am") fue presentado de forma sorpresiva durante un concierto en Suiza.

El nuevo material fue producido por James Ford y grabado en Butley Priory (Suffolk), La Frette (París) y RAK Studios (Londres). En una entrevista que Turner dio a Big Issue, contó que con este trabajo la banda "volvió a la Tierra". Y dijo que se sentía "como si estuviera conectado" a la época en que Arctic Monkeys comenzó en 2002, cuando tocaban juntos por "puro instinto".