El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, finalmente decidió no asistir a ninguno de los debates televisivos de cara a las elecciones del 2 de octubre, en las que buscará su reelección, informó este martes UOL.

Según señalaron fuentes de la campaña electoral del mandatario al portal de noticias, la evaluación de la estrategia es que la exposición de Bolsonaro en los debates solo serviría a los competidores en este momento.

En el entorno del presidente creen que a Bolsonaro le va bien en las encuestas, "subiendo poco a poco", mientras que su máximo rival, Luiz Inácio Lula da Silva, "sigue estancado y parece haber tocado techo".

La decisión ya fue comunicada a Rede TV, canal que tenía agendado un debate televisivo para la noche del próximo domingo. Lula también dijo que no iba a ir, lo que llevó al canal a cancelar el evento.

Por ahora, nada de debates

A principios de agosto, Bolsonaro había asegurado que asistiría a los debates. "En un principio la idea es asistir al debate para mostrar lo que hemos hecho", dijo entrevistado por la cadena SBT.

"Tengo la intención de ir. En política, todo es dinámico, sobre todo porque hay mucho que presentar. No me voy a quedar preso de una agenda en la que alguien me va a atacar gratis. Responderé por lo que hicimos y haré comparaciones con gobiernos anteriores", añadió.

El 26 de julio, el canal CNN suspendió el primer debate presidencial que estaba anunciado luego de que Bolsonaro y Lula rechazaran la invitación. Al día siguiente, el líder izquierdista dijo que participará solo de tres encuentros entre presidenciales y no será "rehén de infinidad de debates".