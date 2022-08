Las restricciones en el servicio de autotransporte de pasajeros se mantendrá hasta tanto que se cumpla el giro de los pagos atrasados a las empresas del servicio de colectivos de c orta distancia en el AMBA. Así lo ratificaron las cámaras del autotransporte del área metropolitana en la tarde de este miércoles, después de que el Ministerio de Transporte de la Nación se comprometiera a avanzar en la cancelación de los montos adeudados para que el autotransporte vuelva a sus frecuencias habituales.

"Si se acreditaran los fondos esta tarde, ya es imposible convocar a la gente para que venga a trabajar y reanudar los servicios en la noche", afirmaron desde las cámaras del sector. En consecuencia, aunque se efectuara el pago en las últimas horas del martes, el servicio nocturno que se cumple desde las 22 hasta las 5 de la mañana del jueves, estará suspendido.



Desde el Ministerio de Transporte, el subsecretario de Política Económica y Financiera, Carlos Vittor, detalló que el último martes el Estado depositó a las compañías unos 3.900 millones de pesos, aunque eso no cubre la deuda total. "Se espera su acreditación durante la jornada de hoy (por el miércoles) o mañana (jueves)", afirmó el funcionario.



La medida implica restricciones de servicios en el horario nocturno de más de un centenar de líneas y una reducción en la frecuencia durante el resto del día. Independientemente del avance de las conversaciones, las autoridades de la cartera de Transporte ratificaron que se aplicaran multas a las empresas que no cumplan con los servicios.

Por su parte, los representantes de las cámaras empresarias sumaron otro punto de conflicto: señalaron un retraso en el giro de subsidios por parte la cartera de Transporte porteña. Al respecto, Carlos Vittor ratificó que las líneas de colectivo que tienen jurisdicción en la Ciudad de Buenos Aires "no recibirán el pago" ya que el Gobierno porteño "aún no se hizo cargo" de su parte."Asumieron un compromiso de hacerse cargo en el 2019 de los subsidios y compensaciones, pero todavía no lo han hecho", enfatizó Vittor.Sin embargo, esa versión fue desmentida desde el Ministerio conducido por Juanjo Menéndez y apuntaron que "las 32 líneas que tienen origen y destino en la Ciudad de Buenos Aires siguen siendo administradas por el gobierno nacional".

Las entidades que adhieren a la medidas son: la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA) y la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTCBA).

Las cámaras de autotransporte del AMBA prometieron levantar el lockout de colectivos que mantienen desde las últimas semanas si el Gobierno nacional gira los pagos atrasados de subsidios para el sector en las próximas horas. La medida, que implica restricciones de servicios en el horario nocturno de más de un centenar de líneas y una reducción en la frecuencia durante el resto del día, continuará hasta tanto se efectúen los desembolsos.



Desde el Ministerio de Transporte de Nación subrayaron, en reiteradas oportunidades, que solo deben un mes de subsidios.