En medio del debate abierto en todo el peronismo y el Frente de Todos sobre cómo enfrentar la persecución judicial contra Cristina Kirchner, el presidente Alberto Fernández destacó que la propia vicepresidenta había resaltado un tuit de Oscar Parrilli que afirmaba “Para CFK ni indulto ni amnistía: Justicia”. También recordó que siempre consideró al indulto como una rémora monárquica, pero que ese razonamiento “presupone el funcionamiento a pleno de una justicia democrática, y no una que parece monárquica a favor de los poderosos”.

Dejó claro que “Cristina no tiene nada que ver con este caso” y consideró que “todo lo que dijo (el fiscal Diego Luciani) me parece un disparate”. Para que no queden dudas de lo que piensa de su alegato, que concluyó con el pedido de 12 años de cárcel e inhabilitación perpetua para CFK, aseguró que “yo le regalaría un tratado de derecho penal”.

En declaraciones al canal Todo Noticias (TN), el jefe de Estado resaltó que “los peronistas nunca le tuvimos miedo a las movilizaciones en las calles”, cuando le preguntaron sobre la posibilidad de una marcha en respaldo a la vicepresidenta, y enseguida resaltó que eso no significa ningún tipo de violencia: “en el peronismo nadie cree en la violencia y mucho menos CFK”.

"Cristina es una mujer honesta", aseguró y consideró que es "insostenible jurídicamente" la imputación contra la vicepresidenta en la causa por la obra pública, dado que la acusación "partía de una premisa insólita que decía que ella, como Presidenta, no pudo no saber lo que pasaba".

Al analizar cómo se llegó a esta situación, remarcó el papel jugado por los medios de comunicación. “No tendríamos que estar hablando de un indulto porque no hay condena. Lo que pasa es que han logrado establecer una condena mediática”, argumentó.