Este lunes el Gobierno nacional oficializó un recorte de $128.000 millones en el gasto público. Al respecto, la exministra de Economía (2005-2007) Felisa Miceli opinó que el actual titular de la cartera económica debería "buscar otros caminos" y calificó de "controvertida" la decisión de reducir partidas presupuestarias.

"Los recortes de Sergio Massa, sumados a la suba de tarifas, generan una situación desesperante", aseguró Miceli en La García. La exfuncionaria planteó que el ministro podría buscar alternativas como discutir un Impuesto a la Renta Inesperada o una fiscalización más exhaustiva por parte de la AFIP de los dólares no declarados.

En ese contexto, también expresó su deseo de que se trate de medidas transitorias y que los recortes no se vean reflejados en el Presupuesto 2023. "La crisis no la podemos evitar, lo que podemos evitar es que la paguen los que menos tienen. Eso no parece estar pasando", reflexionó.

Por último, se refirió al pedido de 12 años de prisión para la vicepresidenta en la Causa Vialidad: "Todos tenemos que apoyar a Cristina Kirchner. Da mucha impotencia y bronca lo que le está haciendo esta administración de la Justicia", concluyó.