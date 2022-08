La alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los derechos humanos, la chilena Michelle Bachelet, anunció este jueves que votará desde Ginebra por la aprobación del borrador de la nueva Constitución de Chile, descartando viajar a su país, donde se había especulado que participaría del cierre de la campaña.



"Voy a votar el 4 de setiembre y lo haré aquí, en Ginebra, y voy a votar a favor de la aprobación de la nueva Constitución", dijo en conferencia de prensa, y reconoció que debió haberlo dicho después de que termine su mandato, el 31 de agosto: "Lo he debido decir a partir del 1 de setiembre, cuando ya no seré más la alta comisionada, lo sé, pero ya lo dije y lo he dicho también en mi país".

Así, se descarta la participación de Bachelet en actos en los últimos días previos al plebiscito del 4 de setiembre, posibilidad que sí se había manejado en julio, cuando se reunió con el presidente de Chile, Gabriel Boric. En ese entonces, el mandatario dijo que ella iba a ser quien diera a conocer las decisiones sobre su participación en la campaña.

Sin embargo, el diario La Tercera informó en base a fuentes que pidieron no ser nombradas que Bachelet sí grabó un mensaje que será emitido en el tramo horario televisivo que tienen las dos opciones para el plebiscito.

Algunos de los principales cambios que plantea el borrador de la nueva Constitución chilena están vinculados a la interrupción voluntaria del embarazo, la creación de un Sistema Nacional de Cuidados, la eliminación del Senado, la obligatoriedad en las elecciones para los mayores de 18 años y el sufragio facultativo para mayores de 16, y el reconocimiento de Chile como un país oceánico y como un Estado regional, entre otros.

En términos generales, la derecha se ha alineado con la opción del rechazo del texto y la izquierda lo respalda.

Últimos sondeos

El 20 de agosto, dos encuestadoras publicaron los últimos sondeos del plebiscito sobre el borrador para la nueva Constitución. En ambos, el Rechazo se impone con el 46% de la intención de voto.

El estudio Pulso Ciudadano reveló que el 45,8% de los encuestados votará en Rechazo de la nueva Cara Magna, mientras que el 32,9% apoya el Apruebo. Asimismo, los indecisos se ubican en el 15,7% y un 2,5% aseguró que votará anulado o en blanco.

Por su parte, en el estudio de la encuestadora Cadem, el 37% de los encuestados votaría Apruebo, 46% se inclina por el Rechazo y los indecisos se mantienen en el 17%.