Los usuarios que hayan optado por mantener los subsidios en las tarifas de luz y gas no podrán acceder a la compra de hasta 200 dólares a precio regulado (dólar ahorro), según confirmaron fuentes del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Pese a que la norma respectiva aún no fue publicada, dichas fuentes anticiparon que se extenderá el criterio ya vigente de que "no puede acceder al dólar ahorro quien reciba cualquier subsidio del Estado" al tema de las tarifas de los servicios energéticos.

El dólar blue bajó 2 pesos este jueves a 293 pesos y acumula un retroceso de 4 pesos en las últimas dos jornadas. Las acciones de la bolsa porteña volvieron a subir y el Banco Central compró nuevamente reservas por 11 millones de dólares. Los bonos soberanos terminaron la jornada con pérdidas, pero el riego país finalizó en 2316 unidades, con una merma de 1,3 por ciento.



En el plano cambiario, la volatilidad sigue presente. Este jueves, el blue cayó por segunda rueda consecutiva, aunque los financieros registraron avances de hasta $2,50, en días donde los inversores siguen de cerca la evolución de las reservas del Banco Central (BCRA), la inflación y la llegada de nuevas medidas económicas.



Eel dólar blue cerró a dos pesos menos que en la víspera. Desde que empezó agosto, el billete paralelo transitó días de relativa tranquilidad, por debajo de la barrera de los $300, luego de que Sergio Massa reemplazara a Silvina Batakis en el Ministerio de Economía.



En el exterior reinó el buen clima, a la espera de que este viernes la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) de algunas señales de cómo continuará la política monetaria, lo que impulsó a los bonos y acciones locales hacia arriba.



Sin embargo, esa calma que se vivía en la city porteña se vio interrumpida el último martes, cuando la Policía de Seguridad Aeroportuaria junto con el Banco Central (BCRA) allanaron una cueva en el Microcentro por infracción al Régimen Penal Cambiario. Se trató de uno de los pedidos que realizaron funcionarios del oficialismo durante julio, cuando el billete informal llegó a tocar un histórico valor de $338.



Los tipos de cambio financiero registraron variaciones dispares. El dólar MEP, una herramienta que se popularizó entre los argentinos para sortear el cepo cambiario mediante la compra-venta de bonos, apareció en pantallas quieto en los $287,95.



El dólar contado con liquidación (CCL), que permite girar los dólares hacia una cuenta bancaria fuera de la Argentina, avanzó $2,50 en el día y se posicionó en los $295,96 (+0,8%). En las últimas semanas, esta cotización registró fuertes volatilidades a lo largo de la jornada. Este jueves abrió $9 arriba, pero pasado el mediodía las operaciones se fueron estabilizando.

Los inversores siguen de cerca las novedades de ajuste de las cuentas públicas, con anuncios de recorte del agosto, y la intención de alcanzar a cualquier precio la meta de 2,5 por ciento de rojo fiscal para finales de este año pautada con el FMI.

En los informes de las agencias de bolsa aseguran que la moderación de los tipos de cambio financiero y la suba de los activos bursátiles de las últimas jornadas fue motivada principalmente por estos anuncios de consolidación fiscal.

En el mercado también esperan novedades sobre la liquidación del complejo sojero, que recibiría nuevos beneficios para incrementar las exportaciones luego del régimen de promociones fallido lanzado a finales de julio.



El Banco Central si bien dejó de vender divisas en las últimas 11 jornadas, acumula en lo que va del mes intervenciones por un monto cercano a los 500 millones. Este jueves asumió como vicepresidente segundo Lisandro Cleri, quien será la pieza clave de Massa en la autoridad monetaria.



Las tasas de interés en torno del 96 por ciento efectiva anual, además de generar una carga de intereses cada vez mayor sobre la deuda en pesos en manos del Central y del Tesoro, impacta en los niveles de consumo e inversión, y por tanto, en el nivel de producción del mercado interno.