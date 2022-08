En estado asambleario, el peronismo cerró filas en defensa de Cristina Fernández de Kirchner y comenzó a delinear las formas en las que irán calentando las calles para resistir la avanzada judicial en su contra. El PJ nacional, presidido por Alberto Fernández, convocó a toda la militancia a mantenerse "unidos, organizados y movilizados". El PJ bonaerense, mientras tanto, se anticipó y le puso fecha al primer gran acto que tendrá a la vicepresidenta como principal oradora: será el 3 de septiembre en Merlo, luego de un congreso partidario. El objetivo, sin embargo, es no encorsetar las diferentes expresiones de apoyo militante que se estuvieron dando ya en distintos puntos del país, por lo que se espera que haya varios actos y movilizaciones hasta el momento de la sentencia. Tanto en la calle Matheu, sede del PJ Nacional, como en la Plata, la dirigencia peronista repitió, al unísono, la misma consigna: "No van contra ella, van contra todo el peronismo".

Este jueves estuvo marcado por decenas de cumbres peronistas que, en espejo, se fueron desarrollando en diferentes puntos del país con el objetivo de expresar un apoyo a CFK en el marco de la causa Vialidad. La primera, temprano a la mañana, reunió --en persona y por zoom-- al presidente Alberto Fernández y a varios de les dirigentes que integran el PJ nacional, como el canciller Santiago Cafiero, el titular de la CGT, Héctor Daer, el ministro Wado De Pedro, el gobernador Raúl Jalil, la ministra bonaerense Cristina Álvarez Rodríguez, el diputado Eduardo Valdés, el diputado José Luis Gioja, la senadora Lucía Corpacci, entre otres. La conversación giró principalmente en torno a la preocupación frente a la "persecución judicial" contra la vicepresidenta y a las diferentes estrategias que se podían encarar para hacerle frente, principalmente, en las calles. La reunión, preliminar, cerró con un comunicado de apoyo y continuará el martes que viene con la presencia in situ de todes les consejeros del PJ Nacional.



"Convocamos a todos los compañeros y compañeras peronistas a lo largo y ancho de nuestro suelo patrio, en todas las unidades básicas y sedes partidarias, a mantenerse unidos, organizados y movilizados, en alerta permanente, para defender la vigencia de una verdadera democracia y de los derechos conquistados, sin persecución a la más importante Líder del Pueblo argentino", cerró el comunicado oficial justicialista al finalizar el encuentro. En el documento, les dirigentes del PJ nacional inscribieron la persecución a CFK en el marco del mecanismo de "lawfare" implementado contra varios líderes populares latinoamericanos y denunciaron que, en la Argentina, "el estado de derecho se encuentra peligrosamente jaqueado" por los "poderes reales que arman causas judiciales para encauzar penalmente a quienes luchan por los intereses populares".



Latente, entre líneas, quedó pendiente la promesa de una gran convocatoria que sintetizara las numerosas expresiones de apoyo popular que estuvieron floreciendo en todo el país. Si bien la discusión continuará el martes, predominó entre les presentes la idea de que no hubiera una única marcha multitudinaria, sino un devenir de varias convocatorias que pudieran coincidir con el 17 de octubre, los alegatos de CFK y, más próximamente, la fecha que señaló el PJ bonaerense: el 3 de septiembre.

Unas horas más tarde, en efecto, el consejo del PJ bonaerense, que preside Máximo Kirchner, se reunió en La Plata. Entre arengas de apoyo a la vicepresidenta, les consejeros y consejeras le pusieron fecha al próximo Congreso partidario y anticiparon que invitarían a CFK a participar como oradora principal del acto. El mismo será dentro de dos semanas y se realizará en Merlo, tierra de Gustavo Menéndez. Andrés el "Cuervo" Larroque, al finalizar el encuentro, advirtió que la convocatoria sería "una instancia más de todas las manifestaciones que se vienen realizando", sin embargo, con el correr de las horas, el entusiasmo se fue acumulando y comenzaron los preparativos para que, en el caso de que CFK se presente (como se espera), Alberto Fernández pueda estar también.

En la reunión, mientras tanto, predominaron los mensajes de unidad y la advertencia de que, con el pedido de condena a CFK --a 12 años de prisión y a no poder candidatearse nunca más a un cargo público--, lo que se buscaba era "proscribir y disciplinar a todo el peronismo". "Un día puede ser una persona, otro día puede ser otra persona. Las ideas económicas que ellos expresan necesitan de la supresión de aquellos que resisten políticas que excluyen a la mayoría del pueblo. No solo se trata si van o no por una persona sino porque lo que representan esas personas", sostuvo Máximo Kirchner frente a los más de 70 dirigentes presentes, como Juliana Di Tullio, la vicegobernadora Verónica Magario, el jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, les intendentes Fernando Espinoza y Mariel Fernández, entre otres. "Máximo dejó en claro que necesitamos fortaleza política para entender quiénes son nuestros enemigos. Porque cuando no está claro, y nos peleamos, entran las balas", sostuvo un dirigente bonaerense que participó del encuentro.

"A Cristina la persiguen por lo que hizo bien, no por lo que hizo mal. Pero la gente va a salir a defenderla porque ella los defendió", sostuvo el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, a Página/12 al finalizar el encuentro. Y agregó: "En definitiva el objetivo de ellos es borrar al peronismo, porque es el peronismo lo que les molesta y lo que ellos se quieren sacar de encima". En una línea similar, Cristina Álvarez Rodríguez indicó a este diario que "esto encarna en Cristina, pero no vienen solo por ella, sino que vienen por un modelo de país". "Para el peronismo, 'asociación ilícita' o 'traición a la patria' eran las figuras que utilizaban en el '55 para llevarse a las primeras legisladoras mujeres peronistas que habían sido elegidas en el '51. Ahora los jueces macristas las reeditan para desprestigiar a la líder más importante del FdT, la que genera esperanza. Pero no la van a poder parar. Porque está rodeada del amor del pueblo", agregó la ministra de Gobierno bonaerense, que particpó tanto de la reunión del PJ nacional como la del PJ bonaerense.

Paralelamente, además del "cabildo abierto" que realizó el PJ porteño, el país entero fue protagonizando numerosas convocatorias en defensa de la vicepresidenta, como en Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Neuquén y Corrientes. En el fin de semana, mientras tanto, también florecerán otras en San Juan, Tucumán y Tierra del Fuego.