El gobierno provincial continúa impulsando el programa Primer Empleo cuyo objetivo es el de formalizar el ingreso al mundo laboral de jóvenes desocupados entre 18 a 30 años en empresas santafesinas. Por cada trabajador que se incorpore en un lapso de seis meses, la provincia otorga a la empresa una ayuda económica no reintegrable de hasta el 85% del salario mínimo, vital y móvil vigente, plazo que puede extenderse a 12 meses cuando el trabajador/a incorporado/a sea una persona con discapacidad. "Hay varios programas de inserción laboral, nacionales y provinciales, en el que más de cinco mil personas accedieron a un puesto de trabajo en Santa Fe; mientras que de nuestro programa, desde enero a hoy, ya tenemos más de 1.500 personas trabajando en 500 empresas, el 90% de las que están inscriptas, más de 100 son empresas rosarinas", destacó en diálogo con Rosario/12 la directora provincial de Capacitación y Formación Laboral de Santa Fe, Valeria March. "Apuntamos a generar puestos de trabajos registrados, nos interesa que los jóvenes tengan un recibo de sueldo, vacaciones, todos los derechos y obligaciones que tienen los trabajadores", agregó la funcionaria.

El pasado jueves, el ministro de Trabajo provincial, Juan Manuel Pusineri, junto a su par de Salud, Sonia Martorano, recorrieron las instalaciones de un sanatorio privado próximo a inaugurarse; el cual seleccionó, mediante el portal de intermediación laboral que ofrece el programa, a 35 jóvenes para sumar a su dotación de personal, 21 mujeres y 14 hombres, que se desempeñarán en las áreas de administración, enfermería, limpieza y otros servicios de apoyo.

"El hecho de que hayan participado del programa Primer Empleo denota un compromiso adicional con las oportunidades para los jóvenes y que tienen que ver con empleos de calidad: empleos registrados, que tienen todas las características con las que OIT define al empleo digno”, destacó Pusineri.

El programa, señaló la directora provincial de Capacitación y Formación Laboral provincial, se lanzó en agosto del año pasado de forma manual, pero comenzó a ejecutarse en enero a través del portal en el cual los empleadores publican gratuitamente sus ofertas laborales y los participantes se postulan a las mismas de acuerdo al perfil solicitado, luego se buscan por localidad y por rubro.

Hay presencia de Primer Empleo en 17 de los 19 departamentos de la provincia, restan incorporarse los departamentos Garay y 9 de julio. "El subsidio va directo a la empresa para que el trabajador, a diferencia de otros programas nacionales, cobre en tiempo y forma el 100% de su salario al igual que todos sus compañeros de trabajo, el empleador completa el salario dependiendo del convenio colectivo", explicó March.

La funcionaria aclaró que el programa se llama Primer Empleo porque fue pensado en la pandemia y apuntaban a personas que no hayan tenido aportes y sin experiencia laboral. "Estaba la mirada de los pibes que nos decían que pedían gente entre 20 y 25 con muchos años de experiencia. A raíz de la pandemia, donde vimos que mucha gente se quedó sin trabajo, y de escuchar a las empresas que no tuvieran aportes, era un filtro muy grande. Por eso sacamos el requisito de que no haya aportes, el requisito es que sean santafesinos y santafesinas de 18 a 30 años", remarcó.

La herramienta se articula con el Santa Fe Capacita, un programa para mayores de 16 años donde la provincia financia capacitaciones a municipios, comunas e instituciones intermedias. "Cuando se busca un rubro específico me consultan si hubo algún curso de capacitación, le enviamos la base de datos con todos los jóvenes que pasaron por ahí para hacer una pre formación del oficio, el año pasado realizamos 550 capacitaciones con más de 16 mil personas, y este año desde marzo a hoy hicimos 350 capacitaciones con 12 mil personas", precisó la funcionaria.

"Tratamos de trabajar mucho con los sindicatos, las primeras reuniones las hicimos con ellos, con las federaciones y las cámaras, lo importante es que el sector privado conozca esta herramienta porque hay más de 15 mil inscriptos. Nosotros llegamos a los jóvenes con el Santa Fe Capacita, con el Ministerio de Educación realizando jornadas con escuelas técnicas, en los eventos de juventudes estamos ahí los ayudamos a inscribirse, y también a través de las redes sociales", agregó.

Requisitos. Para las personas que buscan empleo, el requisito es que tengan entre 18 a 30 años en situación de desempleo, residan en forma permanente en la provincia de Santa Fe y que hayan completado el nivel secundario formal obligatorio, o se encuentren terminando sus estudios, o suscriban, en su caso, compromiso de continuación de sus estudios.

Pueden anotarse todos los empleadores del sector privado que cumplan con las normativas de AFIP y que no tengan sanciones laborales en el momento de su inscripción; salvo que, teniéndolas, las hayan cancelado o tengan un convenio de pagos vigente. También que no tengan sanciones en los últimos dos años por violación a la normativa laboral. Salvo, que teniéndolas las hayan cancelado o bien tengan un convenio de pago vigente.

Además, que no hayan realizado despidos colectivos dentro de los seis meses previos a la solicitud de adhesión, que no hayan tenido con el beneficiario relación laboral previa en los últimos tres meses, y que so se encuentren cobrando beneficios de otros organismos relacionados al trabajador beneficiario por el presente programa.

Un dato relevante es que para inscribirse, las empresas tienen que poner un puesto vacante, un punto que está pensado para que no lo utilicen las consultoras privadas. "La empresa tiene que inscribirse con su cuit y debe poner un puesto vacante, si no no puede ver los curriculums de las personas", apuntó March.

"La persona está con el alta en la AFIP desde el día uno, a los seis meses finaliza la ayuda económica. Si esa empresa o ese joven renuncia o hay una desvinculación, ese trabajador va a tener su indemnización y su acceso al Fondo de Desempleo. Lo que no permitimos son contratos de períodos de prueba, por eso pusimos un mínimo de cuatro meses y máximo seis", subrayó la funcionaria.

"Buscamos que sea una política de Estado, que el programa llegue para quedarse y que la gestión que venga lo use, mejore, que lo continúe para que siempre sea un derecho para los santafesinos y santafesinas", señaló.

Números. El 63% de las empresas y adhesiones son del sur de la provincia y el 37% del centro norte. El 38% de las empresas inscriptas en el programa pertenecen a la industria, un 26% a servicios, 17% al comercio y 5% a la construcción. El 60% de personas incorporadas son hombres y el 40% mujeres. Cerca del 30% de los empleados tomados por industrias son mujeres, el 55% en el sector servicios son mujeres y el 50% en comercio son mujeres. El 74% de los empleados adheridos son menores de 25 años.