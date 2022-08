Racing cerró en Córdoba y ante Talleres una semana en la que se complicaron sus pretensiones de dar pelea por el título. El lunes, San Lorenzo le ganó 2 a 1 en Avellaneda. Y en el estadio Mario Kempes, igualó 1 a 1 un partido que tuvo a su alcance sobre todo en el primer tiempo y que no pudo rematar. Falta mucho todavía. Pero la Academia quedó a siete puntos (25 a 32) de Atlético Tucumán que este domingo visitará a Boca en la Bombonera. Si los tucumanos dieran el golpe y llegaran a ganar, se irán a diez unidades con diez fechas por delante. Una ventaja que le resultará muy dificil de descontar al desconcertante equipo que dirige Fernando Gago.

Sin jugar nunca en alto nivel, pero con ideas más claras y un mejor funcionamiento, Racing se adelantó en el marcador a los 36 minutos del primer tiempo con un gol de cabeza de Carlos Alcaraz tras un centro de Facundo Mura. Talleres por entonces, flotaba sobre el verde césped, y no hacía nada bien: no defendía con solidez, no recuperaba la pelota en el medio, no la podía sostener y tampoco llegaba arriba.

El trámite estaba servido para que Racing afirmara su superioridad y liquidara el partido en el marcador. Pero en el segundo tiempo, sucedió lo contrario. Levantaron Rodrigo Garro y Matías Godoy moviéndose a espaldas de los volantes racinguistas, Ulises Ortegoza hizo mucho más que Pizzini por la derecha y el trámite se emparejó. A los 4 minutos, Orban le cometió un penal a Godoy que Valoyes anotó cambiándole el palo al arquero Arias. Y a los 7, un remate de Ortegoza luego de un centro de Buffarini desde la derecha salió apenas por encima del travesaño.

Racing demoró un cuarto de hora en reaccionar y volver a meterse en el partido pero ya no fue lo mismo. Recién sobre el final, dos remates del colombiano Cardona desde afuera del área exigieron dos buenas atajadas del arquero Guido Herrera. Pero en verdad en toda la segunda etapa, nunca pudo Racing comprometer verdaderamente a Talleres, que comparte con Lanús el último puesto de la tabla y está a 17 puntos de la clasificación a las copas.

Si en algún momento, parecía que la Academia era el único de los grandes en condiciones de dar pelea por el título, los dos partidos de la semana esfumaron esa impresión. Le queda un consuelo: con 55 puntos, es el equipo que más puntos ha sumado en el año y está entrando a la Copa Libertadores 2023. Tal vez sea ese, el único objetivo que le quede por alcanzar en lo que resta del año. El campeonato se le ha ido demasiado lejos.