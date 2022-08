Independiente acentuó este domingo su crisis futbolística con el empate 1-1 ante un Vélez Sarsfield alternativo y con la mente puesta en las semifinales de la Copa Libertadores.



En la fecha 16 de la Liga Profesional, el club de Avellaneda se puso en ventaja con Alan Soñora, pero el Fortín lo igualó a través de Lucas Pratto en los minutos finales y desató una vez más la bronca de sus hinchas en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.



Independiente, que ganó uno de los últimos 12 partidos en el campeonato local, tiene 15 puntos y mantuvo la ventaja de tres ante Vélez (12). Ambos están en la zona baja de la tabla de posiciones.



El Rojo lleva seis partidos sin ganar como local, mientras el Fortín acumula 12 encuentros sin victorias.





El partido fue desprolijo y muy disputado en el inicio hasta el gol de Independiente. Tras la ejecución de un lateral, Batallini le ganó la posición a Damián Fernández y envió el centro para Soñora, quien definió sin inconvenientes.



Independiente ganó en confianza y asumió el protagonismo ante un Vélez descoordinado en sus líneas. El equipo de Julio Falcioni dominó la pelota, pero le faltó profundidad ante un rival con serios problemas por el sector derecho, compartido entre Guidara y Fernández.



Vélez dispuso de su única situación de peligro a través de la pelota parada, uno de los puntos débiles de Independiente, pero el cabezazo de Miguel Brizuela pasó cerca del palo derecho.



El Rojo terminó la primera etapa con las proyecciones en ataque de Vigo y Leandro Fernández, y pudo haber aumentado la ventaja con un cabezazo de Batallini.



El complemento mostró a un Independiente más retrasado, lo cual propició mayor tenencia de la pelota para la visita. Poco después, los hinchas locales se levantaron de los asientos para despertar a un equipo demasiado estático y precavido.



El DT Alexander Medina recurrió a los habituales titulares para cambiar el curso del encuentro con cuatro modificaciones a la vez. Vélez fue por todo con los ingresos de Bou, Pratto, Janson y Garayalde. La idea era acentuar la leve mejoría en el funcionamiento, facilitada por las extremas precauciones del local.



Vélez se hizo con la pelota e Independiente defendió en su área. Sobre el final, un desacierto de Sebastián Sosa posibilitó el empate.



El arquero uruguayo rechazó la pelota ante un eventual pase atrás de Elizalde, pero la dejó corta para que Bou envíe el centro a la cabeza del "Oso" Pratto, el balón rozó en Vigo y concretó el 1-1 final.



El local terminó desdibujado y criticado por sus hinchas, en tanto la visita rescató un punto luego de una primera parte errática.



En la próxima fecha, Independiente visitará a Gimnasia La Plata y Vélez, luego de la primera semifinal de Copa Libertadoes ante Flamengo de Brasil en Liniers, recibirá a Newell's Old Boys.

Voces en Avellaneda

"Tengo mucha bronca. Hicimos un buen primer tiempo, pero en el segundo hicimos todo mal porque nos tiramos muy atrás", dijo a TNT Sports Alan Soñora, autor del gol del Rojo.



"Es importante que un volante haga goles, hacía mucho no se me daba, pero es más importante si ayuda al equipo a ganar y, lamentablemente, no ganamos. No sé si Vélez nos llegó, pero nosotros nos tiramos para atrás y la cagamos", cerró el mediocampista de un Independiente que está en las últimas posiciones del campeonato.

De su lado, el arquero Lucas Hoyos señaló a TNT Sports: "Por suerte se rescató un punto. En el primer tiempo cometimos muchos errores, pero sabíamos que podíamos darlo vuelta porque con poco los molestamos".



Y añadió: "El momento es difícil porque, más allá que estamos en semifinales (de Copa Libertadores), andamos mal en el campeonato. Nos mentalizamos de la misma manera para el torneo y la Copa, pero hoy en el primer tiempo no nos salió nada. No hay más excusas, ya que hay que ganar el próximo y salir de los puestos de abajo porque Vélez es grande", concluyó el arquero visitante.