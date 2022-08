El ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, volvió a señalar a la militancia que se acercó hasta el domicilio de la vicepresidenta Cristina Kirchner como responsable de la represión de la Policía de la Ciudad. "Ante la negativa de entrar en razón pusimos las vallas", sostuvo D'Alessandro y agregó: "La policía estaba quieta y los militantes generaron una violencia innecesaria".

Tras la represión del sábado, cuando según D'Alessando las alarmas de la seguridad porteña se encendieron porque "querían montar una feria y el límite fueron las vallas", el ministro de Seguridad continuó girando por los canales de televisión para resaltar el accionar de la policía porteña y lo mantuvo esta mañana, en diálogo con Futurock: "¿A vos te parece que si un funcionario rompe todo hay que tratarlo diferente?", disparó.

El accionar de la Policia de la Ciudad frente a un masiva expresión popular --"les pedimos que disminuyan la actividad en el barrio", refrescó D'Alessandro el pedido democrático-- valió que el bloque de legisladores porteños del Frente de Todos solicitara su renuncia y que el secretario de Derechos Humanos de la Nación advirtiera que las vallas, la represión y las imágenes de la noche del domingo de cuadras con carros hidrantes y motos de la Policía de la Ciudad son solamente "una situación cargada de intencionalidad política y electoral".

Los golpes e insultos a Máximo Kirchner

Entre las particularidades del operativo de la Policía de la Ciudad llamó la atención la cantidad de personal policial filmando la manifestación de respaldo a la vicepresidenta, incluso desde los balcones de los vecinos de Recoleta. Entre esos videos se filtró el que registró la llegada del diputado Máximo Kirchner a visitar a su madre en la noche del sábado, entre agresiones y empujones de la fuerza de seguridad. Quien filma no puede contenerse y lanza: "¿Querés pasar Máximo? ¿Querés pasar, puto? La concha de tu madre vas a pasar".

"Estamos investigando quién fue el que dijo los dichos a Maximo para sancionar", comentó el ministro de Seguridad consultado por Futurock sobre ese episodio insistió, a pesar de las imágenes, que "los que fueron a agredir a los policías fueron los manifestantes".

Aunque la preocupación principal del gobierno porteño pareció estar con la batucada y las parrillas instaladas en Recoleta, donde "los vecinos tienen su vidad dada vuelta hace seis días", el ministro aseguró que "el sistema de seguridad es igual para todos los vecinos" porteños y que "acá no se trata de quién mantiene más la valla, a mi no me va a temblar el pulso para restituir la paz social".