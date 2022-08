Escuché más de una vez decir que “la vida es aquello que pasa entre Mundial y Mundial”. ¡Nada que ver! Para nosotros, los coleccionistas compulsivos de figuritas, “la vida es aquello que pasa entre la aparición del álbum de figuritas de un Mundial y el día en que lo completás y empezás a esperar la aparición del álbum de figuritas del Mundial siguiente”. Por eso no nos sorprende el furor que se desencadenó en estos días con la aparición del álbum de figuritas del Mundial de Qatar y su preventa, a pesar del alto costo de las mismas.

Si la figuritas del Mundial de Rusia nos costaban $15 el paquete ahora la empresa italiana (Panini) que edita estas figuritas nos faja con $150 cada sobre, un 900% de aumento. Ponele que querés coleccionarla, para empezar el álbum vale $750 (con eso ya me hago alto guiso) y si quiero completar el álbum con las 638 figuritas, seguro voy a necesitar un estimativo de mil paquetes. Un presupuesto, con esa plata no sé si me conviene más ir hasta Qatar y hacer el aguante desde ahí. Che, Panini, ¿qué te pasa? ¿Estás resentida porque tu selección quedó “fuori de la Copa” y querés dejarnos “fuori” de la colección?

Por ese motivo, los fanáticos empedernidos por las figuritas de Peligro de Wolf, hemos decidido hacer nuestro propio álbum compuesto únicamente de “figuritas difíciles” como para ahorrarnos unos mangos y darle más emoción a la colección.

Se trata de 100 figuritas recontra difíciles de conseguir, que reflejan parte de la historia del fútbol argentino. Quien primero llene el álbum se llevará de regalo una radiografía del tendón de Aquiles de Gago firmada por el kinesiólogo.

Aquí va de regalo un paquete con 10 de esas figuritas difíciles:

1. Menotti y Bilardo abrazados deseándose suerte mutuamente.

2. Aldosivi campeón de la Copa Libertadores

3. El Estadio Mundialista de Vélez lleno exclusivamente por hinchas de ese club.

4. El Pibe Valderrama con pelo lacio.

5. El Ogro Fabbiani levantando su primer Balón de Oro.

6. Sampaoli con el pelo largo más largo que Beccacece

7. Maradona y Toresani en el séptimo piso de Segurola y Habana jugando a “Piedra, papel y tijera”.

8. La Hinchada de Boca aplaudiendo hidalgamente la vuelta olímpica de River en el Bernabeu

9. Riquelme y Pergolini compartiendo un asado de reconciliación.

10. Cara de culo de Falcioni ganando un Bikini Open