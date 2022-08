Hasta el lunes 5 de septiembre a las 13, artistas y colectivos de artistas pueden presentar proyectos al vigésimo quinto (75°) Salón Nacional de Rosario. Para la sección Principal (sin distinción entre disciplinas desde 1995), la inscripción será en línea desde cualquier lugar del país. La inscripción se realiza a través de un formulario online.

Elegirá las obras a exponer un jurado de selección compuesto por Lila Siegrist, Alejandra Aguado y Lucas Di Pascuale. Ellos tres integrarán también el jurado de premiación junto con la curadora de la Sección Gabinete 2022, Sofía Dourron, más un miembro del Concejo Municipal, un integrante de la Fundación Castagnino y Roberto Echen, director artístico del macro. Los artistas y/o colectivos seleccionados se publicarán en el sitio web del museo y en las redes sociales de la institución a partir del 3 de octubre.

"Desde el año pasado, y con el apoyo de Fundar, Banco Coinag y Fundación Medifé, la Secretaría de Cultura y Educación contempla que los artistas que resulten seleccionados recibirán un incentivo a la producción de 25.000 pesos como apoyo a los costos que pueda ocasionar la producción y traslado de la obra y en carácter de reconocimiento por haber quedado en la selección final", dice el reglamento. Es algo para celebrar: que el Salón se haga eco de los planteos promovidos desde 2020 por artistas que se agremiaron para luchar por el reconocimiento no sólo simbólico, sino material del valor de su trabajo.

Lila Siegrist integra el jurado.

Los premios, de medio millón de pesos cada uno, serán el Premio Salón Nacional de Rosario (adquisición por la Municipalidad de Rosario, elegido de la sección Principal) y el Premio Colección, adquisición por el Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe, elegido de la sección Gabinete. Además habrá un premio Opción de adquisición por la Fundación Castagnino. Las obras ingresarán a la colección patrimonial del macro.

La convocatoria surge del Museo de arte contemporáneo de Rosario (macro) de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rosario, y desde 2016 las obras se exponen en su sede: los ex silos Davis en Av. Estanislao López 2250 (Bv. Oroño y el río, Rosario). El Salón se habilitará el viernes 18 de noviembre, se inaugurará el sábado 26 de noviembre de 2022 (día en que tendrá lugar el acto de premiación) y permanecerá expuesto hasta febrero de 2023. El acto de premiación tendrá lugar el día de la inauguración del Salón Nacional de Rosario: sábado 26 de noviembre de 2022.

Se admitirá únicamente una postulación (obra o proyecto) por artista o colectivo. Serán aceptadas todas las obras y/o proyectos (sean bidimensionales, tridimensionales, audiovisuales, digitales, performáticos, etc.) con la cantidad de partes que el artista o colectivo considere conveniente, sin importar la fecha de ejecución o sus características ni que sean parte de producciones concluidas o en proceso de realización, pudiendo presentar distintas variantes conceptuales y/o materiales. El artista que se inscriba individualmente podrá formar parte simultáneamente de otra postulación como integrante de un colectivo. Para el caso de las postulaciones colectivas, sus miembros deberán designar a un representante. Para la Sección Gabinete será el curador designado quien seleccione las obras y proyectos participantes por invitación.

Para la Sección Principal no se admitirán postulaciones de artistas fallecidos, de artistas extranjeros que no acrediten contar con un año de residencia en el país, ni de postulantes que tengan vínculo laboral directo con la Municipalidad de Rosario o relación de parentesco directo con algún miembro del Jurado. No se admitirán obras que no se adapten a las disposiciones físicas del espacio expositivo ni realizadas con materiales peligrosos para la integridad de las personas o la infraestructura edilicia.

Los autores que deseen incluir en la postulación el modo de exposición de sus obras podrán descargar las plantas de las salas del macro en el enlace que se incluye bajo el artículo 6 del ReglamentoSalon75.pdf (castagninomacro.org) donde se advierte que el diseño expositivo quedará supeditado a las posibilidades y criterios del Museo. En caso de quedar seleccionadas obras y/o proyectos cuya instalación resulte técnicamente compleja, los artistas y colectivos de artistas deberán adjuntar un instructivo de montaje y desmontaje. Si fuera necesario, el Museo podrá solicitar la presencia del postulante.

Para hacerse acreedores del incentivo a la producción y de los premios, los artistas deberán tener una cuenta bancaria, cuenta corriente o caja de ahorro a su nombre, presentar fotocopia de DNI y constancia de CUIL. En caso de ser un colectivo de artistas, el representante elegido deberá además presentar una nota de autorización firmada por todos los integrantes. Los seleccionados deberán proporcionar los equipos técnicos necesarios para la exposición de sus obras o proyectos durante el transcurso del Salón. Las performances o acciones seleccionadas deberán ser presentadas al menos una vez durante el tiempo que dure en exposición el Salón, en fecha a coordinar con el Museo.

El artista o colectivo cuyas obras y/o proyectos hayan sido seleccionados deberá hacer llegar sus trabajos desde el lunes 24 hasta el jueves 27 de octubre de 2022, de 9 a 13 horas a: macro. Museo de arte contemporáneo de Rosario. El envío de las obras correrá por cuenta y cargo exclusivo de los participantes. El material del embalaje deberá ser provisto por el artista junto con un instructivo de embalaje y desembalaje. En el caso de obras realizadas in situ, el artista deberá proveer el material de embalaje específico y las indicaciones pertinentes. Los artistas se harán cargo de los seguros de transporte y de estadía de sus obras. La sola presentación de los trabajos supone que las obras están aseguradas sin que el Museo tenga ninguna responsabilidad ni cargo sobre ello.

Las bases completas pueden consultarse en el enlace provisto más arriba, que se linkea también desde Castagnino+macro | Información | 75 Salón Nacional de Rosario, página del Museo donde se incluyen además las biografías completas del jurado de selección y de la curadora de la sección Gabinete.

La historia del Salón Nacional Rosario puede leerse como un reflejo de los cambios de época. El salón de bellas artes nace como institución a partir de las academias de bellas artes y de la Revolución Francesa, a fines del siglo XVIII. Se propone como un espacio democrático para la contemplación pública del arte contemporáneo, y en Rosario fue durante muchos años la opción de exposición que arriesgaban artistas sin galería de arte que los representara. Siempre el salón fue un ámbito polémico: a veces respecto del estatuto artístico de las obras presentadas, y recientemente el de Rosario en torno al número de piezas expuestas, que alcanzó un récord de exigencia en 2011 con un "salón curado" de sólo 17 obras, por 14 artistas, de entre 600 carpetas enviadas.