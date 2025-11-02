“¿Mamá, esos botes se van para el cine?”, pregunta una nena a su madre, mientras observa la pequeña flota que enfila hacia el punto en que el arroyo Doña Flora desemboca en el Río Santiago. Compuesta por unos diez barquitos pesqueros, la flota cargada de cinéfilos se dirige hacia una pantalla instalada unos dos kilómetros arroyo adentro, para presenciar la Competencia Internacional de Cortometrajes, en el marco de “FICE desde el río”, la actividad del Festival Internacional de Cine de Ensenada más querida por el público.

Minutos antes de embarcar, en el Club Náutico de Ensenada el clima es de expectativa. La organización del festival armó dos filas de participantes, una con los cinéfilos que sí saben remar (algo bastante usual entre el público ensenadense y berissense) y otra para quienes precisan del acompañamiento de algún remero. Cae la tarde y se revela una preciosa noche de verano, ideal para navegar. Se reparten luces led para que cada embarcación pueda divisarse desde el agua, latas de vino dulce para poner el corazón contento y, poco a poco, se arman los grupos. En total, más de cincuenta personas se lanzan a participar de la actividad.

Dentro del barco se tejen camaraderías. Chicos y grandes guían a los remeros y la flota finalmente abandona la orilla. Hay quienes reman como se debe (sentados en el centro, un remo en cada brazo y a tirar) y quienes, en una suerte de gondoliere bonaerense, se paran e impulsan la nave remando de costado. Cada barco es un mundo, y en él se comparten galletitas, mate, vino, expectativas y experiencias. Las preguntas “¿Cómo te llamás? ¿De dónde venís? ¿Lo conocés a Juan? ¿Sos vecino? ¿Es tu primera vez?” son una cantinela que cumple la función de acercar al grupo de desconocidos reunidos en el chinchorro.

“¿En dónde van a poner la pantalla? ¿Flotando en el agua?”, dice uno de los navegantes. Es una buena pregunta. Salta a la vista que semejante movimiento de personas no debe haber sido algo fácil de producir. Se aventuran algunas respuestas: “Seguro hay un barco que la lleva, así la pantalla también flota”; “No, eso es un delirio de guita”; “Estará sobre un chinchorro…”; “Mmm… la veo peligrosa”. Nadie sabe. El barquito avanza y la noche se refleja en el agua, algunas nubes aparecen pero no interrumpen la visión clarísima de las estrellas que se tiene sobre el arroyo, en medio del monte. Se escucha el ir y venir de los remos entrando en el río, el croar de las ranas, el aleteo de un murciélago que cruza el cielo y se pierde a lo lejos. Un camalote gigante golpea el bote y saca al grupo de su ensimismamiento. Los navegantes primero se asustan y después ríen, y sin saber bien cómo ni en qué momento, llegan a “la sala” de proyección, una parte más ancha del cauce en donde los barquitos se estacionan. En tierra, frente al agua, se preparó un cine al aire libre. Quienes no pudieron conseguir lugar para embarcar tienen la posibilidad de mirar la competencia desde la orilla.





La proyección inicia con “Pelopincho”, un cortometraje documental en donde se narra la historia de la marca argentina, pionera en “democratizar el verano y el acceso a un lugar para refrescarse”. Antes de la pelopincho, solamente podían darse un chapuzón quienes tuvieran una pileta de material, vivieran cerca del río, lago o el mar, o viajaran hacia ellos. La pelopincho llegó para cambiar eso. Dirigido por Mariana Hermida, el corto muestra la historia de un ícono pop nacional. Le sigue “Acuífero”, el segundo cortometraje de la noche, dirigido por Zam Simbaña, de Ecuador. La historia, que tiene lugar en una colonia de vacaciones o un curso de natación, muestra cómo Nico oculta su verdadera identidad al resto de sus compañeros, mientras que su hermano menor lo apoya en secreto. El corto llega en buen momento: a tan solo algunos kilómetros se está realizando la 34º edición de la Marcha del Orgullo. Nadie se dio cuenta, pero el agua fue haciendo su trabajo, y los barquitos se alejaron entre sí. Hay que remar para volver. Durante la tercera proyección (la belga “Presqu'îles”) un velero cruza la “sala” y arrastra consigo varios camalotes, que ahora se ubican como satélites entre los chinchorros. “Parecen de escenografía”, dice uno de los remeros. Hay algo profundamente sugestivo en presenciar un festival de cine temático sobre el agua desde el agua, escuchando los saltos de los peces que salen a cazar o a pispear qué cosa pasa a esas horas nocturnas, en donde un puñado de humanos consume cine mientras son mecidos por el vaivén de la corriente. “Presqu'îles”, dirigido por Angèle Vergoni y Sarah Vanhoeck, es la primera propuesta animada de la velada, que muestra con dulzura la creación de esos islotes de tierra que conocemos como continentes.

Llega el turno del platense “Pequeños habitantes del río”, filmado en estas costas y dirigido por María Ayelén Castro, que retrata la historia de dos amigos que deciden acampar una noche en algún lugar del delta que comparten Berisso y Ensenada, similar al del Tigre, pero con tonos menos terrosos y, debido al tipo de vegetación, más bien verdes fríos, casi plateados. Después de los aplausos inicia la última propuesta: “La voix des sirènes”, un cortometraje de animación producido en colaboración entre Francia e Italia y dirigido por Gianluigi Toccafondo que sigue, casi como si el corto se hubiera realizado con una varita mágica que logró poner en movimiento a distintas pinturas, la vida de unas sirenas. El trabajo, posiblemente la vedette de la noche, como dijo alguien desde un barco cercano, disparó ciertas preguntas a la platea flotante: ¿Cómo sería una sirena del Río de La Plata? ¿Cuáles serían sus colores, qué timbre tendría su voz? ¿Con qué paisajes submarinos se encontraría en estas costas? Otro pez salta hacia la noche, y deja en el agua un puñado de círculos que se expanden. Terminada la proyección, los equipos de “Pelopincho” y “Pequeños habitantes del río” dan una entrevista acuática. El micrófono pasa de bote en bote y los equipos agradecen, con emoción, la posibilidad de participar con sus materiales de la proyección acuática. Después de una larga ronda de aplausos, es hora de volver a tierra firme.

De regreso en la costa, la organización recibe a los navegantes. La jornada se termina y da paso a la clausura del festival, el domingo 2, que concluye su séptima edición con la proyección de la película “Cuando las nubes esconden las sombras” en el Cine Teatro Municipal de Ensenada, y el “FICE living”, coproducido con UNTREF media, en donde se realiza un conversatorio y se entregan los “Premios Chinchorro”. Todo de la mano del músico Natalio Sturla, que deleita al público con su acordeón.

Con entrada libre y gratuita, el FICE nació en 2019 como un festival de producción independiente y, desde entonces, se afirma como un espacio donde el cine dialoga con la comunidad y el territorio. Su eje temático es el agua, pensada a la vez como paisaje y memoria local, y como metáfora universal. En cada nueva edición, la propuesta convoca a realizadores nacionales e internacionales, vecinos y nuevas audiencias en proyecciones, talleres, conversatorios y experiencias compartidas.