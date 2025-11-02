Tanto el gendarme Héctor Guerrero, agresor del fotógrafo Pablo Grillo, como el policía de la Ciudad de Buenos Aires Cristian Rivaldi, que gaseó a una nena de diez años en 2024, fueron procesados por la Justicia. En ambos procesos, fue central el aporte de pruebas de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), a la que la todavía ministra y senadora electa Patricia Bullrich definió como "una desgracia".

La aplicación del denominado "protocolo antipiquetes", presentado por la ministra de Seguridad al comienzo de la gestión libertaria, con el objetivo de darle a la represión callejera algún viso de legalidad, empieza a tener consecuencias judiciales para los agentes que se dejan inflamar por su discurso.

El cabo primero de Gendarmería Nacional Héctor Guerrero fue procesado sin prisión preventiva por la jueza federal María Servini de Cubría por el delito de lesiones gravísimas agravadas por abuso de su función en carácter de miembro integrante de una fuerza de seguridad.

Guerrero disparó de manera directa contra el fotógrafo Pablo Grillo durante la represión contra la marcha del miércoles 12 de marzo, cuando una multitud de hinchas de fútbol de todos los clubes, vestidos con sus respectivas camisetas, marchó al Congreso en apoyo al reclamo de los jubilados.

Las pruebas aportadas por la CPM, que constan de diversos registros fílmicos y fotográficos, integran el escrito de casi trescientas páginas y fueron centrales para sustentar la decisión judicial.

La CPM, en tanto Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, integrante del Comité Nacional de Prevención de la Tortura, monitorea el despliegue y actuación de las fuerzas de seguridad frente a la protesta social, entre otras funciones. En el ejercicio de esa responsabilidad, que después se traduce en informes que distribuye a legisladores y funcionarios nacionales y provinciales, reunió la prueba documental que fue clave para el procesamiento.

Las cámaras de la CPM registraron el momento del disparo, pero también lograron tomas cercanas a Guerrero. Las imágenes obtenidas muestran que el autor del disparo lleva en su casco la inscripción "Picha", el pueblo de Salta de donde es oriundo el cabo Guerrero.

El denominado "protocolo antipiquetes" es, en realidad, una resolución ministerial, es decir, una norma de rango inferior que atenta contra libertades y derechos constitucionales. Se trata, políticamente, de un tiro a dos bandas. Por un lado le permite mostrar a la sociedad el activo de haber desarmado los piquetes. Por otro, es un guiño hacia las propias fuerzas.

Bullrich siempre intentó hacerse fuerte con el voto de la familia policial, concepto que abarca extensivamente a Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria. Esa relación se vio deteriorada en el último tiempo por el retraso salarial que sufren: hay policías que hacen Uber para complementar ingresos y gendarmes y prefectos, que al ser trasladados al AMBA se ven obligados a pagar alquileres que superan sus haberes.

A modo de compensación, en junio Bullrich se quedó con las viviendas del edificio Sagol de Avellaneda, para entregárselos a las fuerzas. Se trató de una maniobra irregular, ya que esas viviendas, construidas con fondos Procrear, ya estaban asignadas. En esa ocasión lanzó la consigna "cuidar a quien nos cuida".

La ministra asumirá una banca como senadora nacional por la ciudad de Buenos Aires el 10 de diciembre. En su momento, con el gobierno jaqueado por todo tipo de dificultades, parecía una salida decorosa que además le garantizaba fueros por seis años. Pero, con el inesperado triunfo libertario, Bullrich evalúa opciones para 2027, que van de la candidatura a jefa de gobierno porteño a acompañar la fórmula presidencial de Javier Milei.

En ambos casos, aportaría el discurso de la mano dura y el combate al narcotráfico, una de las principales cartas de Trump para desestabilizar a los gobiernos que no le responden en la región, como demostró recientemente el gobernador de Río de Janeiro, Claudio Castro, ideólogo de la avanzada militar contra el Comando Vermelho que terminó con la vida de cien inocentes.

Siempre los miércoles

Hace un año, también un miércoles frente al congreso, un policía de la ciudad gaseó a corta distancia a una niña de diez años. La CPM denunció penalmente al efectivo y colaboró también en la identificación de Cristian Rivaldi.

La causa por abuso de autoridad en concurso ideal con el delito de lesiones leves será próximamente elevada a juicio oral, a solicitud del fiscal Eduardo Taiano, que ya completó la instrucción. Se trata del mismo fiscal Taiano que, desde febrero pasado, demora sistemáticamente las medidas de prueba solicitadas por la querella en la criptoestafa $Libra. La permeabilidad de Taiano a los intereses del oficialismo en esa causa permite inferir la contundencia de la prueba aportada por la CPM para empujarlo a concluir su tarea.

Semanas atrás, la CPM presentó una nueva denuncia penal. En este caso, contra cuatro agentes de la Policía Federal tomaron por la espalda al jubilado Egidio Contreras y lo empujaron de forma violenta contra la vereda, provocándole una fractura por la cual fue trasladado y atendido en el hospital Ramos Mejía.

El registro generado por la CPM, que luego circuló en los medios de comunicación, demuestra que Contreras, un jubilado que reclamaba por sus haberes de manera pacífica, fue atacado sin razón y de manera imprevista.

Historia de un encono

En más de una ocasión, Patricia Bullrich describió a la Comisión Provincial de la Memoria como "una desgracia para la provincia". El odio de la senadora electa viene de larga data, más precisamente desde 2017 pero se agravó en 2019.

El 2017 fue el año de la desaparición de Santiago Maldonado. Cuando pasaban los días sin noticias y crecía la preocupación de sus familiares, alguien los acercó a la CPM. Santiago desapareció en Chubut (ese fue el argumento de la ministra para intentar correrlos del medio) pero la CPM se aferró a otro dato: era bonaerense, de 25 de mayo. Así fueron los primeros en presentar un habeas corpus y dar comienzo al operativo de búsqueda.

Pero el momento más álgido llegó en 2019. Ese año Marcelo D´Alessio fue primero procesado y luego detenido por extorsión a distintos empresarios, en una causa que sacudió los cimientos del macrismo, justamente porque el falso abogado, se presentaba como hombre de la entonces ministra de Seguridad.

Aquella causa recayó sobre el entonces juez federal Alejo Ramos Padilla. Tras allanar la vivienda de D´Alessio en un country de la zona de Canning, se incautó abundante documentación y dispositivos electrónicos. Entonces, Ramos Padilla convocó a la CPM, por su trabajo y experiencia con el archivo de la Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA), para peritar todo ese material y determinar si efectivamente, se trataba del fruto de tareas de inteligencia ilegal.

Recientemente, el Tribunal Oral Federal Nro. 8 condenó a D´Alessio a trece años de prisión por los delitos de asociación ilícita, espionaje, extorsión y lavado de activos. En sus fundamentos, la sentencia recoge argumentos desarrollados por la CPM. Curiosamente, no se investigó ni a Carlos Stornelli ni a Patricia Bullrich, a pesar de que el vínculo con ambos quedó profusamente comprobado.

La CPM también militó activamente contra el cierre de las "bases AMBA" que la entonces Agencia Federal de Inteligencia (AFI), montó en el conurbano, en una suerte de descnetralización del espionaje interno. Se trató de una iniciativa de Mauricio Macri, en la que participó Patricia Bullrich, que investigó a dirigentes de su mismo espacio como María Eugenia Vidal y Cristian Ritondo.