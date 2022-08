En una reunión con una delegación de parlamentarios europeos, el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, candidato favorito para las elecciones de octubre, aseguró este lunes que está a favor de explotar la biodiversidad de la Amazonía de forma sostenible.

"No queremos transformar la Amazonía en un santuario de la humanidad, queremos explotar de la Amazonía aquello que la biodiversidad puede ofrecer", dijo Lula en una reunión con los parlamentarios socialistas, en un hotel de San Pablo.

"Brasil puede ser protagonista y utilizar la Amazonía para extraer la riqueza de la biodiversidad suficiente para sustentar a los casi 30 millones de personas que viven en esa región", añadió el líder izquierdista.

Asimismo, defendió la importancia de la ayuda internacional, pero de tal manera que Brasil mantenga la soberanía en la región amazónica. La cooperación vendría a través de la ciencia, con investigadores internacionales que podrían ayudar a estudiar la riqueza de la biodiversidad local.

"Aunque Brasil es dueño del territorio, la Amazonía es del interés (de todos) para la supervivencia de la humanidad y todos tienen responsabilidad para ayudar a cuidarla", indicó.



Al comentar la cuestión medioambiental, Lula recordó una conversación con el expresidente estadounidense Barack Obama, que durante su mandato había propuesto un fondo verde que funcionara de forma similar al Fondo Monetario Internacional (FMI). "Le dije: 'Obama, por el amor de Dios, no hables del FMI'. Aquí en Brasil, no nos gusta el FMI. No nos interesa un fondo que funcione como el FMI", dijo el candidato a los eurodiputados.



Acuerdo Mercosur-Unión Europea

El líder progresista también dijo que si es elegido se esforzará por aprobar el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, actualmente bloqueado en los parlamentos de los países europeos en parte debido a la política ambiental del gobierno del actual presidente, Jair Bolsonaro, criticada internacionalmente.

"Vamos a trabajar con mucha fuerza para que se lleve adelante el acuerdo Mercosur-Unión Europea, porque creo que nos necesitamos más que nunca", manifestó.

La delegación europea estuvo encabezada por la presidenta de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas de la Unión Europea, la eurodiputada Iratxe García.

Durante la reunión, Lula evaluó que la transición energética puede llevar tiempo. "Mientras el petróleo sea barato, mientras sea accesible para todos, mucha gente no estará interesada en cambiar la matriz energética de su país. Hay que saber que Brasil es uno de los que tiene la matriz energética más limpia del planeta", dijo el exmandatario, quien, a su vez, se comprometió a trabajar por el hidrógeno verde si es elegido presidente el 2 de octubre.