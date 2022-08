La cúpula del PRO comparte este mediodía un almuerzo en el restaurante Happening de la Costanera con el objetivo de poner paños fríos a la interna que existe dentro del partido y que en los últimos días recrudeció Patricia Bullrich, presidenta de la fuerza, al acusar al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta de "débil" por permitir que las movilizaciones populares tomen las calles.

El nuevo capítulo de la interna la inició Bullrich este domingo, luego de que el jefe de Gobierno cediera el sábado y retirara las vallas en torno a la casa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, después de horas de represión y de una negociación con el Gobierno nacional.

“A mí me parece que cuando vos ya tomás una decisión de cercar la casa de la vicepresidenta la tenés que mantener (...) Lo que te están poniendo en duda no es la valla, eso es simbólico. Ponen en duda tu gobierno. El gobierno está en el que mantiene el orden. Y vos no podés entregar ese orden”, opinó este domingo la titular del PRO.

Quien salió a responderle a Bullrich fue el secretario de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro. “Me llaman mucho la atención las declaraciones de Patricia Bullrich sobre el accionar de la Policía de la Ciudad”, dijo el funcionario, quien sostuvo que la fuerza que conduce actuó con “profesionalismo y responsabilidad, sin dejarse amedrentar incluso por dirigentes políticos devenidos en manifestantes”. También se metió en la interna la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, con un comunicado en el que respaldó a Rodríguez Larreta y pidió a Bullrich, sin mencionarla, "evitar bajezas personales".

En las últimas horas, lejos de mostrar bandera blanca, Bullrich volvió a cuestionar el operativo montado el sábado por el jefe de Gobierno. “Horacio, si vas a poner un operativo, ¡bancalo! No quiero que la gente empiece a decir ‘voy a votar a Juntos por el Cambio, pero van a ser tan debiluchos que les va a pasar lo mismo, los van a sacar'", expresó en una recorrida que realizó por Almirante Brown.

Qué dijo Bullrich antes del almuerzo

Esta mañana, la titular del PRO renovó sus cuestionamientos hacia Rodríguez Larreta y afirmó en declaraciones a radio Mitre que “la sensación de la gente es que no podemos ponerle límites al kirchnerismo”.

"Desde el kirchnerismo nos plantean siempre que tenemos poca capacidad para ponernos enfrente los problemas, solucionarlos, gobernar. Por eso es muy importante que mostremos fortaleza”, añadió la dirigenta, en una crítica hacia Rodríguez Larreta por "las negociaciones" con el Gobierno nacional durante el fin de semana para levantar el vallado.

“¿Nosotros podemos, a esta altura del partido, confiar en la palabra del kirchnerismo? Necesitamos tener el carácter para no dejarnos avasallar (...) El PRO tiene que ser una fuerza que ponga centralidad al orden y al poder. Y si dejamos que en la historia quede como que al kirchnerismo nadie se le anima, eso va en contra de nuestra fortaleza”, concluyó Bullrich.

El almuerzo del PRO

Se espera que asistan al almuerzo Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Mauricio y Jorge Macri, María Eugenia Vidal, Fernando de Andreis, Diego Santilli, Cristian Ritondo, Federico Pinedo --puede ser que no asista por un tema de salud-- y Humberto Schiavoni.

En tanto, luego del almuerzo del PRO, habrá esta tarde una reunión de la mesa porteña de Juntos por el Cambio en el Centro Cultural Recoleta, de la que participarán Rodríguez Larreta, Jorge Macri, Fernando Straface, Emiliano Yacobitti, Martín Lousteau, Ricardo López Murphy y Martín Ocampo, entre otros dirigentes.