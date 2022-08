“Thriller” de Michael Jackson, el álbum más vendido de todos los tiempos a nivel mundial, celebra su 40 aniversario con el lanzamiento de una Edición Deluxe que incluye la pieza original, un cd extra de demos y rarezas, 15 pistas digitales y una portada de lujo.

Si bien saldrá a la venta el 18 de noviembre, a partir del próximo lunes se darán a conocer un bonus track, de los diez que se irán publicando todos los lunes hasta la fecha de lanzamiento del material.

La presentación de esta edición de colección, a cargo de Sony Music y el Estate de Michael Jackson, será acompañada de distintos eventos a nivel global, cuyos detalles aún no han sido revelados.

“Thriller” de Michael Jackson: el álbum más vendido de todos los tiempos

Con clásicos como el tema que da nombre a la placa, "Beat it", "Billie Jean", "Wanna Be Started Something" y "The Girl Is Mine" a dúo con Paul McCartney, "Thriller" es el disco más vendido de todos los tiempos, con más de 100 millones de ejemplares.

Fue publicado el 30 de noviembre de 1982 por Epic Records y fue producido por Quincy Jones, quien también trabajó en el álbum “Off the Wall” (1979), el cual impulsó la carrera de Jakson como solista.

El álbum, el sexto de estudio del artista, permaneció durante 500 semanas en la lista de discos más vendidos, y consagró a Michael Jackson como el "Rey del Pop". Además, ganó 8 Grammys.

En Argentina, "Thriller" impactó a tal mundo que llegó a haber programas televisivos que explotaron su figura, como "Bailando con Michael Jackson y sus amigos" por el Canal 9 de Alejandro Romay, que emitía videoclips de bandas internacionales y organizaba concursos de breakdance.