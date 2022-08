El Colectivo de Discapacidad, que nuclea a prestadores de servicios de salud, ONG's familias y pacientes con discapacidad, mantiene un acampe en Plaza de Mayo en reclamo contra el atraso en los pagos de las prestaciones específicas del sector, lo que redunda en la interrupción de tratamientos de algunas personas con discapacidad. Aseguran que el retraso es parte de un "ajuste en discapacidad" y mantendrán una carpa blanca en la plaza hasta el miércoles por la noche. Desde la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) reconocieron el atraso en los pagos por "inconvenientes administrativos", pero afirmaron a Página/12 que desde este lunes ya comenzó a regularizarse la situación. El Ministerio de Economía, en tanto, desmintió que vaya a haber recortes en el área de discapacidad.

"El principal reclamo viene por la interrupción en la cadena de pagos. Los prestadores históricamente cobran meses después de brindar el servicio, pero en este mes de agosto no estuvieron percibiendo lo del período de mayo o junio. Hay un retraso y se pide que se liberen los fondos y lleguen a los prestadores", dijo a Página/12 Karina Herrera, titular de la Asociación de Familias, Prestadores y Personas con Discapacidad (AFAPPREI), que adhiere al reclamo del Colectivo de Discapacidad.

La protesta en Plaza de Mayo, que incluye un paro de las y los prestadores, comenzó este lunes con una movilización y se mantendrá hasta el miércoles con carpa blanca incluida frente a Casa Rosada. También hubo movilizaciones en otros puntos del país, como Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Entre Ríos. Presente en la carpa blanca durante el lunes y el martes, Leandro, integrante de la organización Prestadorxs Precarizadxs, señaló a este diario que el reclamo más urgente es que “se restablezca la cadena de pago” luego de que algunas obras sociales les avisaran "que el Estado retuvo los fondos, que la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) no había hecho los giros y que no podían abonar nuestros honorarios".

Consultados por Página/12, fuentes de Andis aseguraron que la cadena de pago, que involucra a la SSS y a las obras sociales, ya comenzó a restablecerse a partir del lunes. Por la mañana, Fernando Galarraga, director ejecutivo de la Agencia, dijo en declaraciones a Radio con Vos que “el atraso de una semana que se generó en las prestaciones que se financian desde la SSS y obras sociales se debió a inconvenientes administrativos y ya fueron solucionados”. El funcionario explicó que la cadena ya "se encuentra en curso" para "acreditar la suma total a cada obra social y se efectúen los pagos de las prestaciones básicas destinadas a personas con discapacidad”.

Representantes de los y las prestadoras se reunieron este martes con funcionarios nacionales y recibieron la misma respuesta expresada por Galarraga, aunque no quedaron del todo conformes con la explicación. "Esto es más profundo y estructural, hay mucha bronca por cómo es el sistema en sí mismo. Hace once años que el nomenclador por el que se ajusta el pago de las prestaciones va por detrás de la inflación y además cobramos meses después de nuestro trabajo", sostuvo Leandro, quien añadió que, además del reclamo para que se restablezca la cadena de pagos, el Colectivo reclama que se pague a mes vencido y que el nomenclador tenga un aumento del 60 por ciento.

Galarraga, por su parte, dijo que “el cumplimiento de la atención integral a las personas con discapacidad es una prioridad para el Gobierno” y sostuvo que "cuando asumimos en 2020 muchos de los prestadores estaban fundidos y llevaban más de seis meses de atraso en recibir sus pagos, nosotros los pusimos al día y les hemos dado un incremento del 231 por ciento". Además, afirmó que “desde el 2019 hasta ahora redujimos los plazos de pago a los prestadores de 90 a 45 días”. “En agosto hemos dado un incremento del 25 por ciento en los valores arancelarios, lo que consolida a septiembre un incremento del 69 por ciento, por encima de la inflación", añadió.

Herrera advirtió, en cambio, que "hay prestadores que están totalmente en rojo y dicen 'no podemos trabajar más', otros comunicaron que a partir del primero de septiembre no van a poder seguir trabajando". La titular de AFFAPREI explicó a este diario que una interrupción de la atención "afecta muchísimo" a las personas en tratamiento. "Con mi hijo de nueve años llevo seis años tratando de que tenga un tratamiento sostenido durante al menos un año y no lo conseguí nunca", aseguró.

En Plaza de Mayo, Rocío, madre de un niño de cuatro años con Trastorno del Espectro Autista, advirtió en rueda de prensa que "no le están pagando a los terapeutas de ningún centro desde mayo". Rocío aseguró que su hijo "hoy en día está sin tratamiento por este motivo". En las rejas de Casa Rosada, frente a la carpa montada el lunes, cuelgan carteles que denuncian la "crisis en discapacidad" y exigen "no al ajuste de derechos". En un comunicado, Prestadorxs Precarizadxs afirmó que la falta de pago es consecuencia de un "ajuste en discapacidad", ya que los avisos de las obras sociales llegaron "al día siguiente" de que el Ministerio de Economía anunciara recortes por un total de 128 mil millones de pesos en diversas carteras.

Por la tarde del martes, desde el Ministerio salieron a desmentir esa denuncia. "Ante versiones respecto a que decisiones de este Ministerio involucran recortes en áreas de discapacidad, es nuestro deber informar que las modificaciones administrativas tomadas por subejecución presupuestaria en algunos sectores no afectan a dichas áreas", indicaron en un comunicado en el que agregaron que la cartera comandada por Sergio Massa "no es responsable de la falta y atrasos de pagos que aducen algunos prestadores, y será responsabilidad de las jurisdicciones correspondientes dar las explicaciones del caso".

Durante la jornada del lunes, desde el Colectivo de Discapacitados denunciaron la presencia de un "amenazante operativo" de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que con la infantería, palos, escudos y escopetas, y filmando a los manifestantes, siguió a las personas con discapacidad en la marcha hasta Plaza de Mayo.