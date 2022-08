#JoystickDivision EA Sports anunció banda de novedades alrededor de FIFA 23, el último título de su saga futbolera antes del rebranding a EA Sports FC a partir del año próximo: prometió más de 19 mil jugadores, 700 equipos, 100 estadios (incluyendo la Bombonera, presentada con un video con feat de Trueno) y 30 ligas, con inmersión completa en LaLiga española y renovación para la Liga Profesional de Fútbol de Argentina, además de la novedad, por primera vez, de la posibilidad de jugar fútbol femenino de clubes, con la Barclays FA Women's Super League y la Division 1 Arkema. Y sí, claro, la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA Qatar 2022 y de yapa la Copa Mundial Femenina de Australia/Nueva Zelanda 2023.

Por otro lado, en el ámbito competitivo, Isurus Gaming salió campeón de la Liga Latinoamérica LLA de League of Legends por tercera vez y será el representante latinoamericano en el Worlds 2022, que arranca el 29 de septiembre; y el equipo de pibas de KRÜ Esports se llevó el torneo de la región sur del Game Changers Championship de Valorant y viajará en noviembre al global de Berlín.



#DeCatálogo El dúo argentino-uruguayo Weste subió su álbum Wish Wish, un batido orquestal multi-rítmico con fuerte presencia pop. La chubutense Camilú sacó Que me duela, segundo disco de baladas románticas con feats de Ruggero, Brenno y la colombiana Paula Arenas. El cordobés Luciano Duarte salió de Fiesta, con una flashera y texturada propuesta lounge y electropop con participación de El Dependiente. Alejandro Cares y los Magos Farciar compilaron Rock and Roll 1, una aventura rocker tradicionalista con aura vintage y clima de camaradería. Y los mendocinos Alejo y Valentín tienen su segundo disco, En el palacio de las almas, estudio del género canción en siete episodios, con grabación de Mario Breuer.



#Cursos&Concursos Entre este jueves 1º y el lunes 12 estará abierta la Convocatoria de Fomento 2022 del Instituto Nacional de la Música, que a través del Ministerio de Cultura subsidiará con 100 millones de pesos a 1135 proyectos musicales, entre grupos y solistas. En el campo techie, la academia Jump Education del colectivo feminista Media Chicas propone cursos para mujeres sobre Datos con SQL y Python. Además, en su edición 2022, el recital de ideas TEDxRíodelaPlata reunirá a 12 oradores bajo el lema A dónde vamos, con escenografías de Pichón Baldinú y Farkas (1/11, Movistar Arena).

#Pantallazos Un pibe se debate entre el despertar de la adolescencia y el fanatismo religioso en la peli belga El joven Ahmed, de Jean-Pierre y Luc Dardenne, que se puede ver en el Cine Cosmos hasta este miércoles 31. Si te da paja salir, HBO MAX da el martes 30 el documental Funk.doc, que investiga la historia del funk brasileño.



#Festivalipsis Durante septiembre, el FACAFF convocará a 60 artistas de tango, de jueves a domingos en el CAFF. Además, el festival C Pibe juntará familias e infancias rockeras con menú de juegos, magia, talleres y shows de Koufequin, BetyGino y Valor Vereda, el domingo 4 en C Complejo Art Media. Y el festival del Paseo de la Música ofrecerá descuentos en instrumentos musicales, además de sets de Hilda Lizarazu y Lito Vitale, el sábado 3 en las inmediaciones de Corrientes y Callao, gratis.

#CualquieraPuedeGooglear Clic sobre tablas: historias de insomnios con razones diferentes arman la obra A veces, por la noche, de Pablo Bellocchio, con diseño sonoro de Flopa Lestani y funciones los sábados en el CC de la Cooperación. Clic de visitante: el rapero español Esbabyface visitará el país en septiembre y prevé escalas en Córdoba (viernes 9), Rosario (sábado 10) y CABA (domingo 11 en Uniclub). Clic que me gusta el arte: el juego entre lo que ves y lo que no ves anima la muestra de video, pintura y collage Real Fake, de Pabli Stein, que inaugurará el jueves 1º a las 19 en El Cultural San Martín, con entrada libre. God Save the Clic: este miércoles 31, por Star+, llega el estreno de Pistol, la miniserie de ficción sobre los Sex Pistols y el inicio del punk.

#HacelaSimple Si buscabas canciones, acá encontraste las nuevas de Marki (KIDZ, exclusivamente para Spotify), de Revistas (Ausencia), de Rayo (Arde, no te desesperes), de Dominga Tuvo Sus Días (June), de Antonella Restucci (Lo que decidas plantar), de Guido Morán (Promesas), de Luna Montes (Atada) y de Abrazo Animal (Solo una noche).





