El juez en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad Roberto Gallardo cuestionó este miércoles con firmeza al jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, y señaló que “tiene un problema con la Constitución”. Este lunes, el magistrado dictó un fallo que obligaba al gobierno porteño a retirar las vallas en las inmediaciones a la casa de la vicepresidenta Cristina Kirchner y dejar las funciones de cuidado de su seguridad a la Policía Federal.

La respuesta de Gallardo a Rodríguez Larreta y las autoridades de la Ciudad llega luego de que desde el gobierno porteño lo recusaran para apartarlo de la causa por considerarlo “un juez kirchnerista’. Además, este miércoles el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, se ausentó en la audiencia convocado por el magistrado de la que también iba a participar Aníbal Fernández.

“La Ciudad presentó una recusación para apartarme de la causa una vez más. Es una costumbre. Ya lo hicieron con Costa Salguero, con los trabajadores de Rappi”, aseguró el juez en declaraciones a AM750.

Sin embargo, Gallardo explicó que esta no es una situación que únicamente le toca atravesar a él: “Es una costumbre que cada vez que el gobierno porteño se siente molesto con la actuación de la Justicia, me recusa. No es sólo conmigo, es con varios jueces. La conclusión la tiene que sacar la ciudadanía”.

“El jefe de Gobierno debería leer la Constitución. Constitución se escribe con “C”, no con “K”. No soy un juez K ni un juez M, soy un juez de la Constitución. El problema lo tiene el Jefe de Gobierno con la Constitución”, cuestionó Gallardo en diálogo con AM750.

Fuertes críticas al operativo en la casa de Cristina Kirchner

Por otra parte, el juez Gallardo consideró como “muy grave” lo que ocurrió este fin de semana con el operativo de seguridad dispuesto por la Policía de la Ciudad y la reacción del gobierno ante el fallo que emitió desde su propio despacho.

“Es algo inusitado que el jefe de Gobierno invite a no cumplir con un fallo judicial y nos pone en una situación anómica. ¿Cómo le podemos después pedir a un ciudadano común que cumpla con la ley? La vocación republicana del jefe de Gobierno está bastante en tela de juicio. Estoy muy preocupado”, advirtió.

Qué dice el fallo del juez Gallardo

A pesar de la ofensiva del gobierno porteño, que aseguró que el juez Gallardo, en su fallo, prohibió el accionar de la Policía de la Ciudad en las inmediaciones a la vivienda de la vicepresidenta —"el juez nos ordenó que no nos ocupemos más de la seguridad de la calle en la ciudad”, dijeron—, el magistrado sostuvo, de forma precisa, que la fuerza tiene que ocuparse del delito en las adyacencias del domicilio, pero debe abstenerse de intervenir en la custodia y no puede impedir que las personas se manifiesten, a favor o en contra de Cristina Kirchner.

“Serán las fuerzas federales las naturalmente encargadas de disponer los operativos de control necesarios y de actuar conforme a los procedimientos legales vigentes en función de los escenarios que se presenten”, precisa el fallo. Es decir, de todo lo que tiene que ver con Cristina Kirchner, se ocupa la Policía Federal, incluyendo manifestaciones a favor o en contra frente a su domicilio.

La recusación del gobierno porteño

Sin embargo, frente a este fallo, el gobierno porteño recusó a Gallardo para apartarlo de la causa. A través de la procuración alegaron que existía una “falta de imparcialidad y que se había distorsionado notoriamente el trámite del expediente”. Sobre esa base, ya este martes el ministro de Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro, había adelantado que no concurriría a la audiencia con autoridades nacionales, como una forma de desconocer al magistrado.

La calificación de Rodríguez Larreta es que Gallardo es un juez kirchnerista. Sin embargo, el magistrado dictó fallos incómodos para todos los gobiernos porteños, incluyendo el de Aníbal Ibarra en su momento, a quien le embargó el sueldo. Por eso la respuesta de esta mañana: “Constitución se escribe con “C”, no con “K”. Yo soy un juez de la Constitución”.

Cambiemos, internas y violencia

Esta escalada surge como contracara de una feroz interna en la oposición, que con miras a las elecciones del 2023 se debate la representación del electorado más duro, volcado a la derecha del espectro ideológico.

La salida, firme, de Horacio Rodríguez Larreta, asegurando que no va a acatar el fallo judicial tiene el trasfondo de mostrarse "duro" frente al peronismo y al juez Roberto Gallardo, y con la presión de Mauricio Macri y Patricia Bullrich, pidiendo mostrar que "no los corre ninguna Cristina de la esquina de su casa".

Es más, durante un encuentro este martes con el jefe de Gobierno, la exministra de Seguridad y presidenta del PRO no paró de reprocharle al funcionario porteño el haber retirado las fuerzas policiales de la esquina de la casa de Cristina Kirchner. Pidió represión, corchazos de bala de goma, y recordó: “Como hice yo durante nuestro gobierno”.