Blanco de críticas de su homólogo Jair Bolsonaro, el presidente de Chile, Gabriel Boric, elogió en una entrevista con la revista Time el manifiesto en defensa de la democracia en Brasil, lanzado en San Pablo a principios de agosto por un centenar de asociaciones, entre ellas influyentes patronales industriales y bancarias, así como sindicatos y la universidad de esa ciudad.

En opinión del presidente chileno, América Latina "debe reaccionar ante un intento de golpe de Estado contra la democracia".

"Fue muy esperanzador ver la carta de San Pablo, que cuenta con un millón de firmas a favor de la democracia, con la transversalidad de los firmantes de diversos sectores de la sociedad y la política. Fue una poderosa señal de la sociedad civil brasileña. Si hay un intento como lo que ocurrió, por ejemplo, con Bolivia en 2020, donde se les acusó de un fraude que no era, y se validó un golpe de Estado, América Latina tiene que reaccionar conjuntamente para colaborar en la prevención", dijo Boric a Time.

Tensión entre Bolsonaro y Boric

Estos dichos se publican después de que el gobierno de Chile convocara, el lunes, al embajador de Brasil en Santiago, Paulo Roberto Soares Pacheco, para que brinde aclaraciones sobre los ataques realizados por Bolsonaro contra Boric durante el primer debate con los candidatos a la Presidencia, de cara a las elecciones del 2 de octubre.

Bolsonaro criticó a Lula por su afinidad con otros líderes de izquierda. "El expresidiario apoyó a Chávez, apoyó a Maduro. Y mira cómo está Venezuela", dijo. Recordó que Lula apoyó a Boric en Chile, quien "prendía fuego en el metro", a Gustavo Petro en Colombia, "que quiere liberar las drogas" y a Daniel Ortega en Nicaragua, "que arresta sacerdotes y persigue monjas", cuestionó el mandatario brasileño en sus palabras de clausura del debate.

En una nota oficial, la canciller chilena Antonia Urrejola dijo que las declaraciones de Bolsonaro sobre Boric son "informaciones absolutamente falsas" y que "corroen la democracia y las relaciones bilaterales".

"No es la manera de hacer política cuando se trata de dos jefes de Estado democráticamente electos, donde existe una relación respetuosa más allá de las diferencias ideológicas", agregó.

Urrejola dijo que estas declaraciones "no facilitan esa relación, pero tal como dije, hay una relación histórica. Hay una historia común, un futuro común y vamos a continuar trabajando esa relación, porque Brasil es un socio estratégico".

El martes, Bolsonaro se refirió a las quejas del gobierno chileno con el embajador de Brasil en Santiago. "Ya sea que exageré o no, no dejé de decir la verdad", dijo.

Entrevista con Time

El mandatario chileno es el protagonista de la portada de la última edición internacional de la revista estadounidense, que acompañó su foto con el titular "el presidente millennial de Chile es un nuevo tipo de líder de izquierda".

En la publicación se destaca al mandatario por ser el más joven de la historia chilena, al ser electo con 36 años, además de ser "el líder más izquierdista de Chile en medio siglo", con su origen de líder estudiantil.

Boric cuenta cómo comenzó a militar en política. "En 1998, cuando yo iba en el séptimo básico, ahí me di cuenta de que en Chile había un problema. Ese fue el año en que metieron preso a Pinochet en Londres".

"Me acuerdo de haber visto una protesta de mujeres, familiares de detenidos desaparecidos, y no lo podía entender. ¿Quién hace desaparecer a una persona? Si no es a través de la magia. ¿Dónde estaban?", reflexionó.

En ese sentido, apuntó además que "a partir de conocer la historia de Chile, entendí que los privilegios que uno tiene en una sociedad tan desigual como la chilena se sustentan en que otros no los tengan. Me generó mucha rabia, y ganas de cambiar las cosas".

La revista también destaca que la elección de Boric es parte de un cambio regional hacia la izquierda. "Tras una década de dominio de la derecha, los izquierdistas han ganado recientemente el poder en cinco de las seis mayores economías de América Latina, muchos de ellos con plataformas de lucha contra la desigualdad. La más grande, Brasil, podría unirse a ellos tras las elecciones de octubre", analiza Time.