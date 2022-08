Los dolores de cabeza son uno de los padecimientos más frecuentes en personas de todas las edades. Largas jornadas laborales y una amplia exposición ante pantallas de todo tipo son algunos de los factores, aunque también influye el estrés, las jornadas laborales extenuantes y las preocupaciones. En la Argentina, el consumo de los medicamentos para el dolor creció con fuerza en los últimos cinco años y expertos recomiendan no esperar a que el malestar desaparezca solo. ¿Qué se recomienda hacer y qué hay que evitar ante un dolor de cabeza?

El consumo de los medicamentos para el dolor aumentó un 117 por cineto en el quinquenio que va de 2016 a 2020 comparado a los cinco años anteriores. Según estimaciones de la consultora IQVIA, especializada en el sector farmacéutico, se consumieron en promedio 108 millones de dosis por año. “El paracetamol fue la estrella de 2020 y 2021”, explicó a Página/12 el gerente general para América Latina de la agencia, Juan Manuel Santa María. Según el Indec, los medicamentos que actúan sobre el sistema nervioso representaron el primer semestre del año el 12,3 por ciento de las ventas totales del sector.

Y si se piensa en medicamentos para el dolor surge rápidamente una patología puntual: el dolor de cabeza. Sin embargo, no todas las cefaleas son iguales ni tienen los mismos motivos y tratamientos. Por eso, consultada por este medio, la neuróloga especializada en este tipo de trastornos, Andrea Marengo, explicó los puntos centrales del tema, desmintió algunos mitos y costumbres, y aportó una serie de recomendaciones.

Dolor de cabeza: qué hacer y qué no hacer

En primer lugar, Marengo, coordinadora del grupo de trabajo de cefaleas de la Sociedad Neurológica Argentina (SNA) aseguró que “no es aconsejable mantener un dolor de cabeza hasta que se vaya solo”.

Para Marengo, lo primero que se debe tener en cuenta es que no todos los dolores de cabeza son iguales, por lo que se debe conocer el motivo de los síntomas. “¿Frente a qué estás, a una cefalea primaria, o a una secundaria? Porque existen distintos dolores de cabeza”, planteó.

“No es lo mismo un tumor cerebral a un dolor por una totalidad tensional. Primero tengo que saber por qué me duele la cabeza. Incluso hay anemias que te dan un dolor de cabeza, por decirte un ejemplo de las enfermedades sistémicas. Y luego tener en cuenta si ese dolor es tolerable o no”, añadió.

¿Es bueno dejar que el dolor de cabeza se cure solo?

Para Marengo, estar permanente con un dolor de cabeza dos o tres días puede llevar a una cronificación del dolor. “Con esa cronificación vas a tener alteraciones en tu estado anímico, porque te va a impedir hacer ciertas actividades o no hacerlas al 100 por ciento. Por eso yo no recomendaría tolerar un dolor de cabeza sin tratar de coartarlo. El trastorno del ánimo va a hacer que me duela más, entonces es como un círculo vicioso”, expresó.

“Sostener el dolor unas pocas horas implica un riesgo en el caso de la migraña, porque después no va a ser tan fácil cortar el dolor", dice. La experta agrega que al principio la migraña puede darse con un aura, como un dolor paulatino que va aumentando en intensidad hasta que tenga hasta al máximo. Cuando está en la cima del dolor, luego es muy difícil cortarlo. El tratamiento no va a hacer el efecto del 100 por ciento y ya tenés que recurrir a un tratamiento endovascular”, advirtió para el corto plazo.

Dolor de cabeza: cuáles son los más frecuentes

Según explicó la especialista, los motivos más habituales de las cefaleas son, en este momento, las “causas tensionales” y la migraña y ambas “representan un 80 por ciento de las consultas en neurología”.

La cefalea migrañosa generalmente se da en mujeres, aunque se puede presentar casos en hombres. Es una cefalea pulsátil, que puede comenzar a la mitad del cráneo o estar en forma global. Va aumentando en intensidad, hasta que llega a un punto máximo. Se acompaña de fotofobia y fonofobia. Puede estar acompañado de náuseas y vómitos.

La cefalea tensional es generalmente un dolor opresivo, no pulsátil. Generalmente es de intensidad leve a moderada y puede estar acompañado de mareos.

Los mitos alrededor del dolor de cabeza

Ejercicio físico y cefaleas

Según explicó Marengo, el ejercicio físico agrava las cefaleas migrañosas cuando ya comenzaron. Sin embargo, señala que existe evidencia de que, su práctica rutinaria ayuda a la erradicación de las crisis.

En tanto, explicó que las cefaleas tensionales siempre mejoran con el ejercicio físico y las prácticas de relajación.

¿Tomar agua cura el dolor de cabeza?

Para Marengo la respuesta es sí. Tomar agua ayuda a curar los dolores de cabeza. Pero no en todos los casos. “Si hablas de una cefalea de altura, que es la que ocurre por efecto de la hipoxia, cuando estás arriba de los 2.500 metros sobre el nivel del mar, tomar agua es lo que primero uno aconseja”, comentó. También hidratarse se recomienda para los casos de viento zonda.

Sin embargo, la neuróloga explicó: “Tomar agua siempre va a servir. Un paciente deshidratado puede presentar dolor de cabeza y no necesariamente ser una migraña o una cefalea tensional. Siempre hay que hacer la consulta al especialista. Primero hay que saber qué tipo de dolor de cabeza tengo”.

Los analgésicos y el dolor de cabeza

Por último, Marengo explicó que existen dolores de cabeza que son producto de la propia ingesta de analgésicos: “Hay cefaleas que son producto del ultra analgésico. Lo que uno tiene que hacer en ese caso es retirar el analgésico para que no le duela más la cabeza. Esto se ve mucho en las cefaleas crónicas”.

“En una cefalea primaria con un analgésico común muchas veces se anda bien. O haciendo técnicas de relajación o durmiendo. Pero cuando hay dolor todos los días, aunque sea leve, ya se empieza a volver a ser molesto para el paciente y muchas veces por desconocimiento no consulta”, añadió al respecto.

Qué medicamentos existen para el dolor de cabeza

Por su lado, la presidenta del Colegio de Farmacéuticos y Bioquímicos de Capital Federal, Margarita Menéndez Llano, explicó a Página/12 que si se trata de una cefalea esporádica existen varios tipos de analgésicos. Los más comunes son el paracetamol y el ibuprofeno. Pero también se vende la combinación de ambas drogas con cafeína y otras drogas que “cayeron en desuso” como la aspirina.

“Si la migraña es persistente hay que hacer una consulta con un médico. En estas personas con predisposición, con dolores muy punzantes y sensación de náuseas o vómitos, ahí son casos que tienen que consultar con médicos tratantes y darles alternativas de medicamentos éticos (ventas bajo receta)”, añadió al respecto Menéndez Llano. Este es el caso de los medicamentos que mezclan ergotamina, analgésicos y cafeína.

Cuánto cuestan los medicamentos para el dolor de cabeza

Los medicamentos más simples para el dolor de cabeza, entregas de paracetamol o ibuprofeno por 10 comprimidos, cuestan a la fecha entre 350 y 550 pesos.

En tanto, estas mismas drogas en formatos más completos, con agregados de ergotamina y cafeína, cuesta para su formato por 20 comprimidos entre 1000 y 1200 pesos.

Finalmente, medicamentos éticos para usos puntuales en casos de migrañas intensas, como el sumatriptán, tiene un valor de 2500 pesos promedio en su formato de dos unidades.